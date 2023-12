Athletic Bilbao-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono quatto i risultati utili di fila per l’Athletic Bilbao in campionato dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Girona, capolista. La squadra di Valverde ha accettato con molta soddisfazione il punto in rimonta grazie alla rete di Inaki Williams arrivata nella ripresa. Insomma, un buon pari che permette di guardare con un certo ottimismo e con una certa tranquillità ai prossimi impegni.

I baschi comunque sono stati raggiunti dalla Real Sociedad – sono quindi per via della differenza reti – e sperano di raggiungere in qualche modo la Champions League il prossimo anno. Adesso sono sei i punti di distacco dal Barcellona che è al quarto posto ma dentro questo quartetto c’è pure il Girona, che prima o poi qualche passo falso lo dovrà pure fare. Ovvio che la corsa verrà fatta sulla squadra che sta stupendo tutti che però ha già dieci punti di vantaggio. Che non sono pochi. Serve vincere, per rimanere in scia e rimanere soprattutto dentro la zona Europa contro il Rayo Vallecano, una squadra che non sta attraversando chissà quale momento.

Gli ospiti non vincono in campionato dallo scorso 22 ottobre, quindi più di un mese fa: poi solamente pareggi e una sconfitta in casa. Il Bilbao quindi sente davvero odore di tre punti quasi semplici. In casa i baschi sono un osso duro per tutti. E hanno giocatori in grado di risolvere il match in qualsiasi momento.

Come vedere Athletic Bilbao-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Il pronostico

Ci sta una vittoria dell’Athletic Bilbao contro un Rayo Vallecano che non possiamo definire in crisi ma che sicuramente un poco sta soffrendo. Match che i padroni di casa vogliono vincere per rimanere nelle zone che contano della classifica. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

ATHLETIC BILBAO (4-3-1-2): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Ruiz de Galarreta, Vesga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, U Lopez, Valentin, A Garcia; Trejo, Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1