I pronostici di venerdì 1 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più un big match di Saudi Pro League.

Terminata la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, tornano subito in campo tutti i principali campionati d’Europa con un menù abbastanza ricco. Ci sono anticipi in Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, più un big match della Saudi Pro League che promette gol e spettacolo: l’Al Hilal di Milinkovic Savic contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

In Serie A la Juventus dopo il pareggio contro l’Inter è attesa da un’altra partita difficile contro il Monza dell’ex Palladino: non sarà semplice centrare l’intera posta in palio.

Pronostici altre partite

In Serie B anticipo d’alta classifica tra Palermo e Catanzaro: i rosanero dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Al Hilal-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 19:00

Vincenti

• Al-Duhail (in Al-Duhail-Umm-Salal, Qatar Stars League, ore 17:30)

• Heerenveen (in Heerenveen-Almere City, Eredivisie, ore 20:00)

• Juventus o pareggio (in Monza-Juventus, Serie A, ore 20:45)

• Las Palmas o pareggio (in Las Palmas-Getafe, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heerenveen-Almere City, Zweite Liga, ore 18:30

• Al Sadd SC-Al-Shamal, Qatar Stars League, ore 17:30

• Al-Duhail-Umm-Salal, Qatar Stars League, ore 17:30

• Cambuur-Eindhoven FC, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Den Bosch-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong Utrecht-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

• Palermo-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

• Al Hilal-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 19:00

Il “clamoroso”

Almeno quattro gol complessivi (in Al-Nasr Dubai CSC-AL Wahda, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30)