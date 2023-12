Al Hilal-Al Nassr, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Hilal-Al Nassr è una partita della quindicesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

La sfida delle sfide, il meglio della Saudi Pro League. Il match tra Al Hilal e Al Nassr non diciamo valga una stagione intera, ma quasi. I padroni di casa guidano il campionato con 36 punti in classifica; gli ospiti, secondi, ne hanno quattro in meno. Evidente che una vittoria di Milinkovic e compagni permetterebbe già di sognare. Al contrario i gialloblù di Ronaldo dopo un avvio di stagione negativo potrebbero riaprire il campionato.

Nessuna delle due squadre ha mai perso in stagione, nonostante l’Al Hilal non può contare su Neymar, che si è fatto male in nazionale e che ha chiuso in anticipo la sua annata. Il brasiliano forse si rivedrà il prossimo anno e l’attacco è tutto sulle spalle di Mitrovic, che dopo un periodo di stop dovrebbe tornare nell’undici titolare. Dall’altro lato c’è stata un poco di preoccupazione per le condizioni di Ronaldo, uscito prima della sfida nella Champions League asiatica per un problema al collo. Niente di così clamoroso da non permettergli di essere in campo in una serata assai importante per le sorti della sua squadra.

Ed è proprio da Ronaldo che gira tutto: nonostante le critiche che quasi settimanalmente gli piovono addosso lui continua a segnare. Clamoroso il gol con un pallonetto da trenta metri la scorsa settimana che sicuramente avete visto in rete. Insomma, molto passa dalle sue condizioni he non dovrebbero essere, come spiegato preoccupanti. Ma davvero l’Al Nassr può fare il colpaccio esterno? Noi la pensiamo in un altro modo.

Come vedere Al Hilal-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La gara Al Hilal-Al Nassr, in programma venerdì alle 19:00, sarà trasmessa in chiaro LA7. Al canale sette del telecomando si potrà quindi vedere la partita che mette in palio una bella fetta del campionato saudita. Il big match della giornata e probabilmente quello dell’anno.

Il pronostico

L’Al Hilal ha la migliore difesa del campionato e il miglior attacco. E alla squadra di casa potrebbe stare bene anche un pareggio. In un match che almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare, un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Nassr

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Koulibaly, Al Burayk, Al Bulayhi, Abdulhamid; Neves, Kanno, Michael; Al Qahtani, Mitrovic, Malcom.

AL NASSR (4-2-3-1): Al-Aqidi; Al Ghanam, Al-Amri, Al-Fatil, Telles; Fofana, Brozovic; Talisca, Otavio, Mane; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2