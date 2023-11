Crollo Milan in Champions, Balotelli: “Mancano le motivazioni”

Tra le squadre impegnate in Champions League, il Milan è quella che ha fatto peggio e che esce dal turno con più ferite: un problema di uomini o di motivazioni?

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della sconfitta del Milan in Champions contro il Borussia Dortmund.

“Prendere palo, traversa o tirare fuori significa rigore sbagliato, ma il rigore di Giroud è un rigore parato“, ha esordito Balotelli. “Ovvio poi che ha tirato male… ma ho visto anche rigori tirati peggio che sono andati in rete”.

“A me, come calcia, Jorginho non piace, ma non è quello: è un gusto personale. Uno può anche tirare al contrario ma se si fa goal non si può dire nulla. L’obiettivo è fare goal”.

Rispetto al problema infortuni nella squadra rossonera, Balotelli punta il dito contro i preparatori. “Quando ero al Milan avevamo MilanLab e facevamo tanti esercizi e preparazione fisica. Ricordo che non avevamo molti infortuni muscolari. Di certo avere dei preparatori sopra la media fa la differenza. Io so che quelli che ci sono oggi stanno facendo un gran lavoro, secondo me c’è anche tanta sfortuna”.

“Sul tiro di Adeyemi penso che la maggioranza dei portieri si sarebbe aspettata una conclusione alla propria sinistra. Non è un tiro centrale, e per inerzia ti viene da andare a sinistra. L’errore che ha fatto Maignan era aspettarsi il tiro proprio lì e anticipando il movimento si è fatto sorprendere”.

“Sicuramente se ci fosse stato Rafael Leao nell’ultima di Champions, qualcosa in più il Milan l’avrebbe fatto, ma a vedere com’è andata la partita e gli highlights mi viene da dire che il Borussia Dortmund ha meritato”, ha aggiunto l’ex Milan.

Il Milan perde il Champions: “La squadra deve trovare le motivazioni“

Per passare il turno, secondo Mario Balotelli, al Milan servità una grande prova: “Giocare in Inghilterra col Newcastle è dura, poi serve anche un po’ di fortuna. È brutto andare in Europa League quando inizi in Champions, ma a quel punto proverei a vincere l’Europa League, resta pur sempre un trofeo importante”.

“Per come ho visto giocare il Milan nelle ultime partite, dico che è una squadra difficile da classificare. Magari fa la partitona con il PSG e poi fa dei passi falsi clamorosi. Al Milan, ora, il problema forse sono le motivazioni. Fenomeni, a parte due o tre, non ce ne sono… Un Milan che vince l’Europa League fa comunque meno scalpore di altre squadre”.

“A me è successo a Nizza che abbiamo fatto gli spareggi per andare in Champions League con Ajax e Napoli e poi abbiamo fatto l’Europa League con la voglia di vincere. Siamo arrivati ai quarti e poi siamo stati eliminati e sinceramente mi è dispiaciuto”.

Sull’incidente in cui è stato coinvolto a Brescia, Balotelli ha voluto denunciare l’accanimento da parte dei media: “In tre giorni ci sono stati tre incidenti su quella strada e sempre nello stesso punto. Ma ovviamente si parla solo del mio, si vede che fa comodo così”.