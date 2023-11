Reims-Strasburgo, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Reims-Strasburgo è una partita della quattordicesima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Sicuramente il Reims è una delle squadre rivelazione del campionato francese: venti punti in classifica, quinto posto e piena zona Europa contro ogni aspettativa. Anche se, nell’ultimo periodo, un poco di battute d’arresto ci sono state. I padroni di casa infatti arrivano al match contro lo Strasburgo che apre la quattordicesima giornata del campionato francese dopo due sconfitte. Non contiamo quella contro il Psg, ma quella contro il Rennes è un poco bruciante.

Momento delicato, insomma, a differenza di quello che proprio adesso sta attraversando lo Strasburgo che viene da tre pareggi di fila che hanno fatto muovere una classifica che si era fatta assai difficile, quasi inguardabile diremmo. Tre pareggi che un poco le cose a posto le hanno rimesse, anche se oggettivamente pensiamo sia davvero difficile per la squadra ospite pensare di poter andare a vincere in trasferta.

Negli ultimi cinque incroci tra le due formazioni per ben tre volte la partita è finita 1-1. Poi una vittoria a testa. Analizzando quindi il momento di entrambe ci sentiamo di dire che possa esserci un pareggio anche in questo caso.

Come vedere Reims-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Reims-Strasburgo è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la tredicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sì, pareggio anche in questo caso e magari anche in questo caso una partita che potrebbe regalare almeno una rete per squadra. Reims e Strasburgo quindi non si faranno del male. Anche se il punto sarebbe accettato con più gioia da parte della formazione ospite. Il Reims però dopo due sconfitte di fila non può permettersi di perderne un’altra, ed è per questo che muovere la classifica potrebbe anche essere un segnale a prendere con la giusta importanza.

Le probabili formazioni di Reims-Strasburgo

REIMS (4-3-3): Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Munetsi, Matusiwa, Teuma; Ito, Diakite, Daramy.

STRASBURGO (4-4-1-1): Sels; Guilbert, Nyamsi, Perrin, Delaine; Angelo, Doukoure, Mwanga, Diarra; Gameiro; Emegha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1