X Factor, altro ribaltone: Dargen umilia tutti

X Factor, c’è un altro ribaltone: stavolta Dargen quello più criticato dopo le scelte umilia tutti. Quasi tutto deciso

Manca sempre meno alla finale di X Factor e, nella serata di giovedì ci saranno diverse eliminazioni. Di tutto è successo, lo sappiamo, anche l’allontanamento di Morgan dopo alcune uscite che non sono piaciute alla produzione. Acqua passata ovviamente, ora si entra nella fase calda della sfida con diverse novità anche rispetto alla scorsa settimana.

Non c’è più Angelica Bove in testa per i bookmaker di Snai, quelli di solito abbiamo visto prima di ogni articolo che abbiamo fatto nel corso di queste settimane. L’artista nella squadra di Ambra Angiolini è seconda nella speciale graduatoria dei favoriti. Ed è Dargen che fa da padrone, visto che adesso in testa, con una quota che vale 2 volte la posta, c’è Fabrizio Longobardi. Non sapete chi è? Nemmeno noi lo sapevamo e siamo andati a cercarlo: il nome d’arte è Il Solito Dandy, uno che più passa il tempo e più alza il livello delle sue performance. La prossima serata è quella degli inediti, quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. In ogni caso la Bove è in scia: si gioca in questo momento a 2,50 volte la posta.

X Factor, Sara Sorrenti vola

Era una delle meno quotate qualche settimana fa. O per meglio dire una di quelle che difficilmente avrebbero avuto la possibilità di vincere il programma. Bene, Sara Sorrenti, in arte Sarafine, adesso è terza in questa speciale classifica e si gioca a 6volte la posta. La stessa di Maria Tomba. Queste due artiste sono entrambe nella squadra di Fedez, che comunque ha buone possibilità, oggettivamente, di arrivare in fondo con una delle sue ragazze in gara.

Ovvio che adesso tra i giudici il favorito è appunto Dargen, che adesso si gioca a meno di due volte la posta seguito da Ambra e poi da Fedez. Il cantautore sembrava spacciato, vista la qualità dei suo artisti dopo quelle che sono state le scelte finali. Ma ci ha visto davvero lungo e adesso si candida come uno dei favoriti. Umiliati tutti gli altri. Incredibile.