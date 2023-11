Villarreal-Panathinaikos, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Panathinaikos è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Prendersi una rivincita sulla sconfitta subita nella gara di andata e soprattutto chiudere con un turno di anticipo il discorso qualificazione. Obiettivo ben chiaro in testa per il Villarreal in questo quinto turno dei gironi di Europa League che ospita i greci del Panathinaikos che hanno una sola possibilità per cercare di andare avanti, quella di vincere.

Anche per gli ospiti comunque potrebbe essere una notte importante quella in terra spagnola: se il Rennes dovesse fare il proprio dovere contro il Maccabi Haifa, allora pure i biancoverdi potrebbero festeggiare la qualificazione alla Conference League: che non è il massimo, ovviamente, ma che visto il girone difficile potrebbe essere sicuramente ben accetta dalla formazione ellenica. Anche perché le possibilità di fare bottino pieno contro il sottomarino giallo non ce ne sono, almeno secondo il nostro modesto avviso: gli spagnoli sono ampiamente favoriti e vogliono come detto chiudere in fretta il discorso qualificazione. Ci riusciranno? Noi crediamo proprio di sì.

Anche perché in generale il momento è positivo: nelle ultime cinque uscite ufficiali sono arrivate tre vittorie e l’ultima contro l’Osasuna in campionato permette al Villarreal di guardare con un pizzico maggiore di ottimismo al proseguo della stagione. Un’annata non iniziata benissimo, c’è da dirlo, ma che potrebbe sicuramente prendere una piega diversa nel caso le cose si sistemassero a dovere a partire dalla serata di giovedì. Anche le motivazioni in questo caso potrebbero decisamente fare la differenza dentro i novanta minuti.

Come vedere Villarreal-Panathinaikos in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Tolosa-Royale Union, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quinto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Sembra abbastanza segnata la sfida dello stadio de La Ceramica. Nonostante alcune assenze (quella di Sorloth su tutte), il Villarreal dovrebbe riuscire a prendersi vittoria e qualificazione al turno successivo. E anche il Panathinaikos potrebbe festeggiare il passaggio del turno in Conference League.

Le probabili formazioni di Villarreal-Panathinaikos

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Akhomach, Capoue, Parejo, Baena; Moreno, Morales.

PANATHINAIKOS (3-5-2): Brignoli; Vagiannidis, Schenkeveld, Jedvaj, Mladenovic; Arao, Perez, Gnezda Cerin; Mancini, Bernard, Ionnidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1