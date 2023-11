Besiktas-Club Brugge, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Besiktas-Club Brugge è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

Quando mancano due giornate al termine dei gironi la situazione nel gruppo D è ormai abbastanza delineata. Il Besiktas ha minime possibilità di andare avanti – diremmo nulle, ma la matematica non condanna i turchi – il Club Brugge è sicuro di andare avanti anche se deve blindare il primo posto. Al momento la formazione ospite guida il raggruppamento con dieci punti, tre in più del Bodo che insegue.

Evidente che i biancoblu vogliono chiudere i conti nella notte di Istanbul, ed è altrettanto evidente che abbiano buone possibilità di farlo. Non tanto per la questione della migliore formazione che scenderà in campo, ma soprattutto perché ormai i padroni di casa hanno fatto capire di aver mollato in Europa per concentrarsi solamente sul campionato. Il Besiktas infatti nelle ultime tre partite disputate nella Super Lig ha vinto sempre, dimostrando di credere fino in fondo alla possibilità di rimanere dentro il treno europeo per il prossimo anno. La classifica è corta e questo spinge senza dubbio a fare delle riflessioni, che potrebbero portare anche ad un turnover.

Dall’altro lato invece il Brugge – che di solito gioca in Champions League – vuole andare avanti evitando, pure, quello che sarebbe uno spareggio contro una formazione che scenderebbe dall’Europa League. Normale pensare che le motivazioni in questo match potrebbero decisamente fare la differenza.

Come vedere Besiktas-Club Brugge in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Besiktas-Club Brugge, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il quinto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

In una gara che quasi sicuramente regalerà almeno una rete per squadra, vediamo leggermente favorita la formazione ospite che spinge per chiudere al primo posto nel girone. Il Club Brugge vuole vincere e il Besiktas potrebbe anche fare poco per evitare tutto questo.

Le probabili formazioni di Besiktas-Club Brugge

BESIKTAS (4-1-4-1): Gunok; Rosier, Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic; Bulut, Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Tosun; Muleka.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Buchanan, Spileers, Mechele, De Cuyper; Vatlesen, Nielsen; Thiago, Vanaken, Zinchernan; Jutgla.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2