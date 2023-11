Aston Villa-Legia Varsavia, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Legia Varsavia è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

Un pareggio manderebbe le due squadre avanti a braccetto. Ma abbiamo un importante dubbio: l’Aston Villa vuole vincere con almeno due gol di scarto e chiudere i conti in anticipo. Sì, in questo modo la squadra di Emery non solo sarebbe sicura del passaggio del turno ma soprattutto del primo posto in questa Conference League, quello che permetterebbe agli inglesi di evitarsi un turno importante di playoff all’inizio del prossimo anno.

E l’obiettivo oltre ad essere chiaro è pure raggiungibile per la squadra del tecnico spagnolo. Che senza dubbio ha le qualità in rosa per riuscire nell’impresa di giovedì sera. Beh, impresa senza esagerato, ma vincere con due gol di scarto contro una squadra che comunque ha nove punti in classifica, identici ai tuoi, non è mai semplice. Anche per questo motivo Emery non sembra così intenzionato a fare turnover, in campo ci andrà oggettivamente la squadra che maggiormente si avvicina a quella titolare. Con qualche cambio che però non dovrebbe spostare molto gli equilibri.

Due squadre, quelle che si affronteranno al Villa Park (il match sarà arbitrato dall’italiano Di Bello) che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Soprattutto i padroni di casa sono nelle zone nobili della classifica e sognano magari, chissà, la qualificazione alla prossima Champions League. Intanto gli uomini di Emery vogliono andare avanti senza intoppi in Coppa. E ci dovrebbero riuscire nella notte inglese.

Come vedere Aston Villa-Legia Varsavia in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Aston Villa-Legia Varsavia, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quinto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Il match dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. E occhio alla possibilità che l’Aston Villa possa vincere con almeno due reti di scarto. Il motivo è spiegato sopra.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Legia Varsavia

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara, Tielemans, Bailey; Diaby, Watkins.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Tobiasz; Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi; Wszolek, Slisz, Elitim, Kun; Josue, Muci; Pekhart.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1