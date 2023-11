Tolosa-Royale Union, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Tolosa-Royale Union è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Potrebbe essere questa la partita decisiva del girone, almeno per quanto riguarda le squadre che potrebbero andare avanti in Europa League. Il Tolosa, secondo in classifica con 7 punti, ospita il Royale Union che è terzo e che di punti ne ha 4. Insomma, una vittoria francese farebbe staccare il pass per i playoff di questa competizione.

Anche perché l’altra gara vede il Liverpool giocare contro il LASK, con gli uomini di Klopp che potrebbero così brindare al primo posto. La sensazione è che alla fine di questi novanta minuti nel raggruppamento E i giochi saranno fatti. E che il posto in Conference League si giocherà ovviamente nell’ultima giornata. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita anche per via del punteggio nella sfida di andata. Il Tolosa, su un campo difficile come quello della squadra che da un paio di anni è una vera e propria rivelazione, è andato a pareggiare. Dimostrando inoltre di avere quella personalità che serve per chiudere la questione davanti ai propri tifosi. Quello dello scorso 21 settembre è stato l’unico confronto tra queste due formazioni e, la nostra ipotesi di una vittoria del Tolosa viene anche confermata da quello che è il momento dei padroni di casa.

Che hanno la necessità, dopo un periodo di appannamento in campionato, di invertire la tendenza. L’occasione è importante perché permetterebbe di guardare con tranquillità all’ultimo match del girone e così concentrarsi solamente sul campionato per cercare di risalire la china. Sì, il Tolosa si prenderà questi tre punti.

Come vedere Tolosa-Royale Union in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Tolosa-Royale Union, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quinto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Sfida da una rete per squadra quella che si giocherà in Francia. Un match che appare anche abbastanza indirizzato. Tolosa vittorioso e che quindi staccherà il pass per i playoff di Europa League con un turno di anticipo.

Le probabili formazioni di Tolosa-Royale Union

TOLOSA (4-4-2): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra; Donnum, Sierro, Casseres Jr, Suazo; Schmidt, Dallinga.

ROYALE UNION (3-5-2): Moris; Mac Allister, Machida, Burgess; Castro-Montes, Amani, Vanhoutte, Lapoussin; Puertas; Amoura, Eckert Ayensa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1