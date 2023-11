Maccabi Haifa-Rennes, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Maccabi Haifa-Rennes è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Si gioca a campo neutro e a porte chiuse la sfida tra Maccabi Haifa e Rennes. Ovviamente non ricordiamo i motivi, tutti sappiamo perché. E anche questo potrebbe essere una grossa mano per la formazione francese, che guida il girone F dell’Europa League con 9 punti e che potrebbe chiudere davanti a tutti evitandosi così lo spareggio.

I padroni di casa sono ultimi in questa classifica con un solo punto conquistato fino al momento. Hanno segnato un solo gol e ne hanno presi cinque. Insomma, non hanno iniziato benissimo e ormai sono fuori dalla corsa alla qualificazione. Sì, ancora sarebbe in corsa, magari, per un posto nella seconda parte della Conference League: ma le dovrebbero vincere entrambe e sperare anche negli altri risultati. Appare quindi quasi impossibile il colpo proprio in queste ultime due giornate.

Insomma, questa della Puskas Arena di Budapest appare una gara abbastanza segnata, scritta, verso una vittoria del Rennes. I francesi, qualora il Villarreal non vincesse l’altra partita del raggruppamento, potrebbero brindare con una giornata d’anticipo al primo posto nel girone che gli eviterebbe un turno. All’andata, il 21 settembre scorso, è finita 3-0 per i rossoneri d’Oltralpe. Difficile possa chiudersi con questo risultato anche stavolta, ma la vittoria esterna ci appare, davvero, quasi scontata.

Come vedere Maccabi Haifa-Rennes in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Maccabi Haifa-Rennes, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quinto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Rennes ampiamente favorito per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima. Un match che sembra essere abbastanza indirizzato e che fondamentalmente ha pure poco da dire. Sì, vittoria ospite contro un Maccabi Haifa che ormai non ha più quasi nessuna possibilità di andare avanti nella manifestazione.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Rennes

MACCABI HAIFA (4-1-4-1): Kaiuf; Sundrgren, Seck, Goldberg, Cornud; Mohamed; Khalaili, Chery, Rafaelov, Hajaj; Pierrot.

RENNES (3-4-3): Mandanda; Wooh, Belocian, Theate; Bourigeaud, Le Fee, Matic, Truffert; Gouiri, Kalumuendo, Terrier.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2