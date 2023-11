Atalanta-Sporting CP, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Sporting CP è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Evitare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. È questo, adesso, l’obiettivo dell’Atalanta, che si è assicurata la qualificazione alla fase ad eliminazione dell’Europa League già tre settimane fa grazie alla vittoria (1-0) sugli austriaci dello Sturm Graz, trafitti ad inizio ripresa da una rete del difensore Djimsiti.

Tre punti pesantissimi che hanno consentito alla Dea di Gian Piero Gasperini di consolidare il primato nel gruppo D davanti al temibile Sporting CP, prossimo avversario dei nerazzurri. L’Atalanta si prepara a sfidare i portoghesi con la consapevolezza che basterà non perdere per essere certi di chiudere davanti a tutti e bypassare dunque gli spareggi con le retrocesse dalla Champions League (che significherebbe anche dover disputare due partite in più). Lo Sporting è secondo con tre punti in meno ma è uscito sconfitto dal primo scontro diretto, con la Dea che lo scorso 5 ottobre riuscì ad espugnare il “José Alvalade” di Lisbona grazie ad un gran primo tempo chiuso in vantaggio di due gol in seguito al micidiale uno-due di Scalvini e Ruggeri. I biancoverdi hanno provato a reagire nella ripresa ma si sono limitati ad accorciare le distanze con un calcio di rigore trasformato dall’attaccante svedese Gyokeres (1-2), uno dei maggiori pericoli per la difesa atalantina.

La Dea deve difendere il primato

Gasperini proverà a sfruttare l’Europa per riprendere slancio in campionato, dove è appena la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate. Dopo l’Inter anche il Napoli è andato via coi tre punti dalla trasferta del Gewiss Stadium. E sempre con lo stesso punteggio: 1-2.

È trascorso un mese esatto dall’ultimo successo in Serie A della Dea, superata dal Bologna e dalla Roma in classifica e scivolata in ottava posizione. Prima dell’ultima sosta era arrivata la prima sconfitta in Liga de Portugal anche per lo Sporting, battuto 2-1 nel derby con il Benfica. Gli uomini di Ruben Amorim mantengono la vetta della classifica ma devono condividerla proprio con gli acerrimi rivali biancorossi. Gasperini in attacco si affiderà alla coppia formata da Scamacca e Lookman, ma dovrà rinunciare a Zappacosta, che si è fatto male nel corso della sfida con il Napoli. Lusitani invece con la formazione tipo.

Come vedere Atalanta-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Atalanta-Sporting CP è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Atalanta-Sporting CP anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Atalanta è già qualificata ma sarà importantissimo difendere il primo posto per evitare i playoff. Gasperini ne approfitterà anche per riscattare gli ultimi risultati deludenti in campionato. Lo Sporting, sorpreso all’andata, resta in ogni caso un avversario di livello, che peraltro non è ancora qualificato matematicamente. Non è da escludere un risultato positivo da parte degli ospiti in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sporting CP

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1