Friburgo-Olympiacos, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Friburgo-Olympiacos è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

I giochi sono quasi fatti nel gruppo A, con West Ham e Friburgo destinate a contendersi il primo posto con l’obiettivo di evitare i pericolosi spareggi di accesso agli ottavi con le retrocesse dalla Champions League. Entrambe, tuttavia, devono ancora guardarsi le spalle da una possibile rimonta dell’Olympiacos, che ha 5 punti in meno ma in caso di successo in Germania potrebbe clamorosamente riaprire tutto.

La squadra di Christian Streich sarebbe sicura di chiudere tra le prime due in caso di risultato positivo nello scontro diretto dell’Europa-Park-Stadion contro i greci. Che, a loro volta, devono per forza fare il colpaccio in Germania per continuare a sperare. Fondamentale anche un punto in ottica Conference League: l’Olympiacos, infatti, deve contemporaneamente difendere il terzo posto dal fanalino di coda Backa Topola – ultimo a quota 1 punto – per assicurarsi la “retrocessione” nella terza manifestazione continentale, che gli consentirebbe di proseguire l’avventura europea. I biancorossi sono reduci dalla doppia sfida con il West Ham: a Londra non ce l’hanno fatta a bissare il successo di Atene, arrendendosi 1-0 agli Hammers. In campionato, invece, l’Olympiacos ha ricominciato a vincere dopo la pesante sconfitta interna contro il Paok.

Le due vittorie consecutive con Asteras e Panetolikos hanno permesso alla squadra allenata dallo spagnolo di Diego Martinez di portarsi a -1 dal Panathinaikos capolista.

Non si può dire lo stesso del Friburgo, che in Bundesliga continua a zoppicare. Sabato Grifo e compagni non sono andati al di là di un pareggio con il neopromosso Darmstadt, allungando la striscia di partite senza vittoria. I tre punti mancano da oltre un mese e l’ultimo successo è proprio quello ottenuto in Europa League, e cioè il roboante 5-0 contro il Backa Topola. Sempre molto lunga la lista degli indisponibili con cui deve fare i conti Streich: con l’Olympiacos mancheranno all’appello Gunter, Kubler, Rosenfelder, Keitel e Philipp, quest’ultimo autore del gol che ha deciso il match d’andata a 4′ dalla fine (2-3).

Come vedere Friburgo-Olympiacos in diretta tv e in streaming

Friburgo-Olympiacos è in programma giovedì alle 18:45 all’Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Friburgo-Olympiacos anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Potremmo assistere ad un’altra gara divertente come quella che è andata in scena ad Atene lo scorso settembre. L’Olympiacos dovrà giocoforza adottare un atteggiamento aggressivo per provare a fare bottino pieno, a differenza del Friburgo che sfrutterà maggiormente le ripartenze. Tedeschi favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Friburgo-Olympiacos

FRIBURGO (3-4-2-1): Atubolu; Ginter, Lienhart, Gulde; Doan, Eggestein, Hofler, Weisshaupt; Holer, Grifo; Gregoritsch.

OLYMPIACOS (4-3-3): Paschalakis; Rodinei, Porozo, Retsos, Ortega; Alexandropoulos, Camara, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1