TSC-West Ham, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

TSC-West Ham è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Nel gruppo A il West Ham condivide la vetta della classifica col Friburgo ma non è ancora matematicamente qualificato alla fase ad eliminazione diretta. La sconfitta – l’unica rimediata fino a questo momento in campo continentale – in casa dell’Olympiacos (2-1) lo scorso 26 ottobre, ha impedito agli Hammers di staccare il pass per il turno successivo con ben due turni d’anticipo: per essere sicuri di arrivare tra le prime due basterà battere il fanalino di coda Backa Topola, già fuori dalla corsa ai primi due posti.

I londinesi potrebbero esultare anche pareggiando se contemporaneamente l’Olympiacos non riuscisse ad avere la meglio sul Friburgo, visto che hanno 5 punti di vantaggio sui greci. I prossimi appuntamenti europei, tuttavia, non possono essere presi alla leggera: è difatti fondamentale arrivare primi nel girone per evitare di dover giocare due partite in più con le retrocesse dalla Champions League. David Moyes punterà dunque ad allungare la striscia di vittorie: dopo il successo con il Burnley di sabato scorso sono diventate tre di fila tra campionato ed Europa League. Quasi solo gioie in questo mese di novembre per il West Ham, ad esclusione della sconfitta patita nel derby con il Brentford.

Hammers qualificati in caso di vittoria

Dovrà continuare su questa linea per recuperare altre posizioni in classifica: la zona Europa per ora resta lontana, con gli Hammers che occupano un anonimo nono posto.

Il West Ham ha già battuto nettamente 3-1 il Backa Topola lo scorso settembre: solo contro l’Olympiacos i serbi sono riusciti ad evitare la sconfitta, pareggiando 2-2 davanti al proprio pubblico. Per gli uomini di Zarko Lazetic le speranze sono al lumicino anche per quanto riguarda il terzo posto, che consente di “retrocedere” in Conference League. Molto dipenderà dal risultato dei greci contro il Friburgo: se l’Olympiacos dovesse totalizzare più punti, il Tsc dovrà rassegnarsi a chiudere all’ultimo posto.

Come vedere TSC-West Ham in diretta tv e in streaming

TSC-West Ham è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla TSC Arena di Backa Topola, in Serbia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere TSC-West Ham anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Backa Topola è reduce dalla seconda vittoria nelle ultime tre giornate di campionato: gli uomini di Lazetic hanno fatto la voce grossa in casa del più quotato Partizan, travolto addirittura 4-0. Un’iniezione di fiducia non indifferente in vista della sfida con il West Ham, anche se le possibilità di ottenere un risultato positivo sono davvero minime. Quasi scontato il successo degli Hammers, che come all’andata potrebbero però non riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di TSC-West Ham

TSC (5-3-2): Ilic; Cvetkovic, Antonic, Stojic, Calusic, Petrovic; Radin, Djakovac, Stanic; Jovanovic, Milovanovic.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Paqueta, Benrahma; Ings.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3