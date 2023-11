Sparta Praga-Betis, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Sparta Praga-Betis è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Non sarà facile per il Betis di Pellegrini riuscire a chiudere il discorso qualificazione nella serata di Praga. Gli spagnoli, primi in classifica con nove punti, affrontano uno Sparta che non solo si deve difendere da quello che potrebbe essere un assalto da parte dell’Aris per il terzo posto – che vale la “retrocessione” in Conference, ma soprattutto con una vittoria rimarrebbe in corsa per continuare in Europa League. Anche se questa cosa ci sembra abbastanza difficile.

Il Betis, una delle squadre più in forma in Europa in questo momento con sole tre sconfitte in stagione e che non perde da oltre due mesi – contro i Rangers in EL – vorrebbe, come spiegato prima, chiudere qui il discorso e soprattutto chiudere al primo posto. Anche un pareggio per gli uomini in maglia biancoverde potrebbe bastare, anche se con una vittoria sarebbero ovviamente più felici. Pellegrini sa che questo match nasconde diverse insidie e quindi non dovrebbe cambiare più di tanto la formazione titolare. Anzi, si va proprio verso lo zero turnover per questa sfida così delicata. Ed è per questo che gli spagnoli partono favoriti.

Nella gara d’andata finì 2-1 per gli ospiti. Una sfida complicata che ha fatto capire al Betis di dover affrontare con la massima concentrazione l’impegno di giovedì sera in Repubblica Ceca. E siccome Pellegrini è uno che di calcio ne capisce, siamo sicuri che avrà preparato al meglio la partita. Si va verso un’affermazione spagnola.

Come vedere Sparta Praga-Betis in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Sparta Praga-Betis, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il quinto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

In una gara che anche in questo caso, così come successo a Siviglia, dovrebbe regalare almeno una rete per squadra, il Betis ha buone possibilità di uscire vittorioso da questo match chiudendo tutti i discorsi qualificazione.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Betis

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Zeleny; Birmancevic, Haraslin; Kuchta.

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Luiz Henrique, Isco, Perez; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2