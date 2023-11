AEK Atene-Brighton, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

AEK Atene-Brighton è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

L’avventura dell’Aek Atene in Europa League era iniziata in maniera esaltante: la squadra allenata dall’ex centrocampista di Parma e Lazio Matias Almeyda all’esordio aveva espugnato il campo del ben più quotato Brighton, la grande sorpresa dell’ultima stagione di Premier League. Un match divertente e rocambolesco, con gli inglesi costretti continuamente a rincorrere ed infine castigati da una rete dell’argentino Ponce all’84’.

Resta quella, tuttavia, l’unica soddisfazione dei gialloneri ateniesi, che dopo il pareggio (1-1) con l’Ajax hanno perso due partite di fila con il Marsiglia, incassando cinque gol complessivi tra andata e ritorno. La qualificazione è ancora possibile ma l’Aek deve vincere obbligatoriamente con il Brighton all’Opap Arena e poi giocarsi il tutto per tutto nella capitale olandese nell’ultima giornata. In classifica i campioni di Grecia in carica sono terzi, a -3 dai Seagulls di Roberto De Zerbi e a -4 dal Marsiglia capolista. Un pareggio, insomma, potrebbe non bastare se l’obiettivo è quello di essere padroni del proprio destino tra due settimane. Viceversa, al Brighton basterà vincere ad Atene per essere sicuro di chiudere il girone tra le prime due e continuare a duellare per il primo posto con il Marsiglia.

L’Aek è costretto a vincere

La squadra di De Zerbi ha appena messo fine ad un lungo digiuno di vittorie in campionato – non vinceva da sei giornate – andando a vincere in casa dell’ostico Nottingham Forest.

Un gol del gioiellino Ferguson e una doppietta di Joao Pedro hanno permesso ai Seagulls di espugnare un campo difficile, rischiando pure di vedere sfumare i tre punti nel finale di gara in seguito all’espulsione di Dunk. L’Aek invece ha allungato la striscia positiva in patria piegando 1-0 il Pas Giannina con un gol di Zuber, successo fondamentale per continuare ad inseguire le storiche rivali Olympiacos e Panathinaikos. Almeyda contro il Brighton ritrova il portiere titolare Stankovic, mentre De Zerbi deve fare i conti con diverse assenze, da March a Welbeck passando per Estupinan, Enciso e Webster. Da valutare l’ex viola Igor.

Come vedere AEK Atene-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra AEK Atene e Brighton è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’OPAP Arena di Atene, in Grecia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere AEK Atene-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il doppio impegno finora ha contribuito a sgretolare qualche certezza del Brighton, alla sua prima avventura continentale. I Seagulls restano favoriti per la qualificazione ma potrebbero non riuscire a tornare con i tre punti dalla trasferta di Atene, in uno stadio in cui i gialloneri non perdono da ben 11 partite. Come all’andata, i gol non dovrebbero mancare, visto che la squadra di De Zerbi concede sempre parecchio.

Le probabili formazioni di AEK Atene-Brighton

AEK ATENE (4-1-4-1): Stankovic; Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi; Szymanski; Amrabat, Mantalos, Pineda, Gacinovic; Zuber.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Gross; Dahoud, Baleba; Adingra, Joao Pedro, Buonanotte; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2