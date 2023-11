I pronostici di mercoledì 29 novembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 29 novembre: si chiude la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in campo anche Inter e Napoli.

Si chiude stasera la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: l’Inter già qualificata per gli ottavi di finale sfida il Benfica per provare a superare la Real Sociedad al comando del girone prima dello scontro diretto dell’ultima giornata. Qualificazione non ancora al sicuro per il Napoli, a cui servirebbe la vittoria in casa del Real Madrid o il pareggio con contemporaneo mancato successo del Braga sull’Union Berlino.

Promettono spettacolo, gol e anche un alto numero di cartellini gialli le due sfide in programma alle 18:45: Galatasaray-Manchester United e Siviglia-PSV Eindhoven.

Pronostici altre partite

L’Arsenal dovrebbe chiudere i conti per la qualificazione battendo in casa il Lens, mentre il Copenhagen ancora in corsa per il passaggio del turno proverà un’altra sorpresa dopo avere battuto il Manchester United: in casa del Bayern Monaco pur già qualificato sarà molto complicato evitare la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Galatasaray-Manchester United, Champions League, ore 18:45

Vincenti

• Siviglia o pareggio (in Siviglia-PSV Eindhoven, Champions League, ore 18:45)

• Arsenal (in Arsenal-Lens, Champions League, ore 21:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Salisburgo, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Galatasaray-Manchester United, Champions League, ore 18:45

• Arsenal-Lens, Champions League, ore 21:00

• Bayern Monaco-Copenaghen, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Siviglia-PSV Eindhoven, Europa League, ore 18:45

• Benfica-Inter, Champions League, ore 21:00

• Real Madrid-Napoli, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sporting Braga vincente e almeno un gol per squadra (in Sporting Braga-Union Berlino, Champions League, ore 21:00)