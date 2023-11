Benfica-Inter è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

L’Inter è stata la prima tra le quattro italiane impegnate in Champions League ad ottenere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo. C’ha pensato il solito Lautaro Martinez a permettere ai nerazzurri di staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta decidendo la sfida di tre settimane fa con il Salisburgo (0-1). L’argentino, glaciale dal dischetto, ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di tagliare uno dei primi traguardi stagionali. Ora non resta che capire se l’Inter passerà come prima o come seconda.

Il duello – per ora a distanza – è con la Real Sociedad, l’unico avversario che nel gruppo D è riuscito a tenere testa ai vicecampioni d’Europa, costretti a spartirsi il primo posto proprio con i baschi, al momento avanti per via della migliore differenza reti. Prima dello scontro diretto in programma a San Siro nell’ultima giornata, l’Inter dovrà cercare di restare quantomeno appaiata agli uomini di Imanol, che partono favoriti nella sfida con il Salisburgo a San Sebastian. Inutile, infatti, ribadire l’importanza di chiudere davanti a tutti, posizione che garantisce di essere tra le teste di serie a fine dicembre, quando a Nyon verranno sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi. Sarà dunque gara vera quella del Da Luz contro il Benfica, la grande delusione di questo raggruppamento.

Inter, c’è in ballo il primo posto

I lusitani dovevano contendere il primo posto all’Inter dopo che nelle ultime due stagioni si erano spinti fino ai quarti di finale ed invece stavolta hanno fatto flop.

In classifica sono incredibilmente ancora inchiodati all’ultimo posto: in quattro giornate non hanno totalizzato neppure un punto. E se il trend continuerà anche negli ultimi due turni dovranno rinunciare anche al “paracadute” dell’Europa League, visto che il Salisburgo ha 3 punti in più. La squadra di Roger Schimdt si sta rifacendo in campionato, dove ha appena riacciuffato lo Sporting in vetta grazie al successo ottenuto nel derby di due settimane fa. Sabato scorso, invece, il Benfica ha avuto la meglio 2-0 sul Famalicao, superando il turno di Taça de Portugal. Al contrario, l’Inter viene dall’1-1 dell’Allianz Stadium: lo scontro al vertice con la Juventus si è chiuso con un nulla di fatto. Lautaro ha risposto a Vlahovic ma il dominio del possesso da parte dei nerazzurri nel secondo tempo non si è tradotto in gol. Un punto che ad ogni modo consente ad Inzaghi di mantenere la vetta della classifica.

Come vedere Benfica-Inter in diretta tv e streaming

La sfida tra Benfica e Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Benfica-Inter è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Inzaghi potrebbe decidere di fare un minimo di turnover visto che la qualificazione è già acquisita ma non snobberà in alcun modo la sfida del Da Luz. All’andata terminò 1-0 nonostante le numerose occasioni avute dai nerazzurri, lo scorso aprile invece nel match valido per i quarti di finale, l’Inter si impose 2-0 nello stadio di Lisbona. Stavolta potremmo assistere ad una gara più prolifica, considerato che i giochi sono ormai fatti. Almeno un gol per parte in una partita in cui i nerazzurri restano leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva, Morato; João Neves, Florentino; Di María, Kökçü, Rafa Silva; Tengstedt.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2