Real Madrid-Napoli, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Walter Mazzarri, tornato sulla panchina del Napoli dopo 10 anni, ha superato a pieni voti il primo di una serie di esami davvero tosti. La vittoria contro un avversario ambizioso come l’Atalanta (1-2) ha permesso agli azzurri di tornare a vincere in campionato, rosicchiare due punti all’Inter capolista e di ripartire subito dopo lo scivolone casalingo con l’Empoli costato la panchina a Rudi Garcia, esonerato durante la sosta per le nazionali.

Tuttavia, l’allenatore di San Vincenzo ha poco tempo per godersi il successo di Bergamo. Lo attende, a distanza di pochi giorni, l’illustre palcoscenico del “Bernabeu”, con il suo Napoli chiamato a blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sfumata per quel contropiede concesso all’Union Berlino nell’ultima giornata della fase a gironi. Sarebbe bastato battere i tedeschi per essere certi di giocare la fase ad eliminazione diretta ma la rete di Fofana ad inizio ripresa (1-1) non ha consentito ai partenopei di festeggiare l’approdo agli ottavi con due turni d’anticipo.

Per evitare di prolungare ulteriormente l’attesa, Di Lorenzo e compagni dovranno cercare di evitare la sconfitta con il Real Madrid dell’ex Ancelotti, sperando di ricevere buone notizie da Braga. Solamente i lusitani, infatti, potrebbero ancora soffiare la seconda piazza al Napoli, che in ogni caso può contare su un rassicurante vantaggio di quattro punti sulla squadra allenata da Artur Jorge e la possibilità di poter giocare giocare su due risultati su tre nel match in programma tra due settimane.

Azzurri “sintonizzati” su Braga

La sfida coi Blancos è, ad ogni modo, un altro ottimo test per un Napoli che sotto la nuova guida tecnica punterà a ritrovare gli automatismi dello scorso anno.

Due mesi fa contro il Real Madrid gli azzurri offrirono forse una delle migliori prestazioni della brevissima era Garcia ma alla fine furono costretti ad arrendersi alla furia dell’inglese Bellingham, autore di un gol e un assist al “Maradona” (2-3). Ad Ancelotti basta un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone ma difficilmente le Merengues si accontenteranno di un punto, puntando a restare a punteggio pieno. Il Real viene da due vittorie consecutive in campionato contro Valencia e Cadice che gli hanno permesso di riprendersi la vetta della classifica ed approfittare del passo falso del Girona. Le maggiori incognite derivano dalla numerose assenze con cui il tecnico emiliano deve fare i conti. Oltre a Kepa, Militao, Camavinga, Courtois e Tchouaméni, mancherà anche Vinicius. Napoli invece con il dubbio Osimhen: se non dovesse farcela al suo posto è pronto Simeone.

Come vedere Real Madrid-Napoli in streaming gratis

Real Madrid-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid, in Spagna.

Il pronostico

Il “primo” Napoli di Mazzarri ha dato dei segnali importanti ma pensare che gli azzurri siano in grado di espugnare un tempio come il “Bernabeu” contro la macchina perfetta di Ancelotti non è realistico. Crediamo tuttavia che gli azzurri riusciranno a limitare i danni il più possibile come all’andata, trovando anche la via del gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Il Napoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1