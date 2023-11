Indecifrabile Fognini: nel messaggio social la verità sul suo futuro

Fognini è criptico ma al tempo stesso chiarissimo: la risposta sta tutta in quel messaggio lanciato tramite Instagram.

C’è solo una persona, una soltanto, che potrebbe non aver gioito del fatto che la Nazionale azzurra abbia vinto la Coppa Davis. E non perché non ne sia stato felice, intendiamoci, ma perché il giocatore in questione è stato il grande escluso dell’edizione ormai archiviata.

Parliamo di Fabio Fognini, naturalmente, che non è stato convocato né per la fase a gironi e né per le Finals di Malaga. Il capitano Filippo Volandri, con il quale è poi nata un’accesissima discussione, non se l’è proprio sentita di dargli fiducia: “Il suo rendimento negli ultimi tre mesi – aveva detto la scorsa estate, per giustificare la scelta di lasciarlo a casa – non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis”. Il sanremese non aveva gradito e non se l’era tenuto per sé, anzi. Aveva polemizzato sui social, sotto gli occhi di tutti. Cosa che ha fatto anche durante la finale stessa, riaccendendo i riflettori su una questione che per lui, evidentemente, è tutt’altro che risolta.

Non è dato sapere, a questo punto, cosa ne sarà di lui e del suo futuro in azzurro. Anche se, a sentire Volandri, la Federazione starebbe cercando in tutti i modi di appianare queste brutte divergenze: “Per un mese abbiamo cercato di incontrarci – ha detto il capitano – ma non siamo riusciti. Speriamo di farlo e risolvere questa situazione per il bene della squadra“.

Fognini, il messaggio in codice incuriosisce i fan

Per quanto buone possano essere le intenzioni di Volandri & Co., non è detto che Fognini sia disposto a dimenticare il trattamento ricevuto. “La mia storia non lo merita”, aveva tuonato il tennista, facendo riferimento all’esclusione e alla mancata convocazione in occasione della fase a gironi.

Ed è stato criptico a proposito del suo futuro anche quando Simone Bolelli, suo partner in crime nel doppio, gli ha lanciato un messaggio attraverso il piccolo schermo subito dopo la vittoria a Malaga. “A mio fratello, a Fabio Fogna che mi dispiace non sia qua con noi oggi – queste le parole del veterano della Nazionale – E ho passato con lui tutti gli anni della Davis. Tutti i miei 15 anni li ho trascorsi con lui e quindi un ringraziamento speciale anche a Fabio. Oggi ho visto che ha vinto il Challenger quindi gli auguro veramente di ritornare ai suoi livelli, che lui merita. Gli voglio mandare un abbraccio enorme”.

Fognini gli ha risposto a mezzo social, ma non è facile leggere tra le righe e capire cosa realmente abbia inteso dire. “Grazie Kikk – ha scritto in calce a una foto scattata alla tv mentre Bolelli veniva intervistato – tutto tornerà al suo posto“. Che sia fiducioso circa una possibile riconciliazione con la Federazione? O che alluda ad altro, a qualcosa che ignoriamo? Lo scopriremo, di certo, prossimamente.