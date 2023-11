Camila Giorgi rincara la dose: nel botta e risposta “dimentica” la gonna

Camila Giorgi, la replica “piccata” alla sua avversaria arriva a mezzo social: il botta e risposta delizia i follower.

Camila Giorgi non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. La tennista marchigiana si è fatta un nome in tutto il mondo in virtù del suo talento straordinario, che a detta di molti sarebbe peraltro andato un po’ sprecato, ma anche della sua bellezza.

Chi siamo noi, in effetti, per contraddire chi pensa che la campionessa di Macerata sia una delle più belle atlete di sempre? Nessuno. Il suo fascino è assolutamente oggettivo e le sue foto, nel caso in cui qualcuno non ne fosse convinto, sono sotto gli occhi di tutti. La sua gallery è un vero e proprio concentrato di scatti supersexy che ci permettono di ammirarla nei momenti più disparati della sua routine quotidiana. Mentre si allena in sala pesi, mentre affila le armi in campo e perfino mentre, vanitosa come poche, si prepara per uscire e sfoggia i suoi outfit mai lasciati al caso.

E se per un po’ la bella Camila è stata la sola tennista azzurra a seguire questo modus operandi, adesso è in ottima compagnia. C’è un’altra italiana che, esattamente come lei, sembra averci preso gusto a far girare la testa ai follower, tant’è che da qualche tempo a questa parte lo fa sempre più di frequente. Di chi parliamo? Della numera 2 d’Italia, un talento in ascesa di cui tanto sentiremo parlare, ne siamo certi, in futuro.

Camila Giorgi, sfida a distanza con Martina Trevisan: c’è da perdere la testa

La “rivale” in questione è Martina Trevisan, che ha preso l’abitudine di far sognare i fan con delle foto assolutamente deliziose. Non è ancora lanciata e disinibita tanto quanto la Giorgi, ma di questo passo anche lei potrebbe arrivare a fare meraviglie sui social network e ad incantare la sua platea di sostenitori.

La 30enne di Firenze è volata alle Maldive per concedersi un po’ di relax prima della preparazione invernale e nel resort in cui alloggia si è lasciata scattare un bel po’ di foto piuttosto audaci. Nell’ultima è immersa in una vasca idromassaggio e si vede lontano un miglio che non indossa il reggiseno, cosa che, per ovvie ragioni, ha fatto battere all’impazzata un bel po’ di cuori.

E la Giorgi, per tutta risposta, ha ben pensato che fosse il caso di partecipare a questa “challenge” a distanza con un’altra fotografia super bollente. Lei ha “dimenticato” – si fa per dire, ovviamente – la gonna e indossa un abito davvero striminzitissimo che mette in mostra le sue gambe da Oscar. Avreste il coraggio di eleggere una vincitrice? Noi no.