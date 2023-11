Braga-Union Berlino, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Braga-Union Berlino è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Gerarchie ormai delineate nel gruppo C, dove ad approdare agli ottavi di finale dovrebbero essere con ogni probabilità Real Madrid e Napoli, rispettivamente al primo e al secondo posto quando mancano due giornate alla fine della fase a gironi. Mentre il disastroso Union Berlino è già sicuro di non poter più accedere alla fase ad eliminazione diretta, il Braga può invece ancora sperare nella qualificazione. Ma servirà un mezzo miracolo.

I portoghesi hanno 3 punti, frutto del successo ottenuto all’andata sui tedeschi, castigati in pieno recupero da un gol di Castro (2-3). Poi solamente sconfitte per gli uomini di Artur Jorge, che dopo aver messo in difficoltà Real e Napoli davanti al proprio pubblico – Blancos e azzurri non hanno avuto vita facile in Portogallo, limitandosi a vincere di misura – nell’ultima giornata sono stati spazzati via dalla squadra di Carlo Ancelotti al “Bernabeu” (3-0), rimediando il k.o. più netto della loro avventura continentale. Il Braga per restare in corsa non deve solo battere l’Union Berlino, ma anche sperare che il Napoli non vinca a Madrid, per poi giocarsi il tutto per tutto nel match del “Maradona” tra due settimane: gli azzurri, infatti, hanno quattro punti in più dei portoghesi.

Scontro diretto per il terzo posto

Sarà fondamentale imporsi sui capitolini anche per blindare il terzo posto e la retrocessione in Europa League: in palio un posto negli spareggi di accesso agli ottavi di finale.

Dopo la pesante sconfitta contro il Real, il Braga ha portato a casa due vittorie: la prima in campionato contro l’Arouca, importantissima per restare agganciato al treno del terzo posto; la seconda invece in Taça de Portugal, dove ha travolto 4-1 il Portimonense. Segnali di ripresa, anche se ancora molti timidi, per l’Union, che dopo l’esonero di Urs Fischer è riuscito a mettere fine alla chilometrica striscia di sconfitte in Bundesliga pareggiando 1-1 con l’Augsburg. Il primo gol dell’era Grote l’ha realizzato l’ex attaccante del Monaco Volland.

Come vedere Braga-Union Berlino in diretta tv e streaming

Braga-Union Berlino è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio Municipal di Braga, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Braga-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

L’obiettivo dell’Union Berlino è tirarsi fuori da una situazione che è diventata critica: con il nuovo allenatore i capitolini hanno sì interrotto la serie di sconfitte ma in campionato restano penultimi in classifica. La nostra preferenza è dunque per il Braga, che in casa ha dimostrato di avere una marcia in più ed in questo momento ha molte più certezze rispetto ai tedeschi. Ci sono i presupposti per una sfida da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Braga-Union Berlino

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté, Cristian Borja; João Moutinho, Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Banza.

UNION BERLINO (3-4-1-2): Rønnow; Diogo Leite, Knoche, Jaeckel; Gosens, Laïdouni, Khedira, Trimmel; Volland; Behrens, Fofana.

Braga-Union Berlino: chi vince? Braga

Pareggio

Union Berlino View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1