Real Sociedad-Salisburgo, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-Salisburgo è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Nel gruppo D si conoscono già da settimane i nomi delle due squadre qualificate agli ottavi di finale: Real Sociedad e Inter, entrambe a quota 10 punti, sono già sicure di prendere parte alla fase ad eliminazione diretta e nelle ultime due giornate si contenderanno quel primo posto che gli permetterà di essere testa di serie al momento del sorteggio ed evitare così un accoppiamento impossibile (anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo).

I baschi sono andati al di là delle aspettative: sono imbattuti come i nerazzurri (tre vittorie e un pareggio) ed in quattro partite hanno incassato solamente due gol, vantando al contempo il miglior attacco con 7 reti all’attivo. Un’impresa tutt’altro che scontata se consideriamo che lo scorso agosto secondo i bookmaker era il Benfica la squadra favorita per la qualificazione agli ottavi insieme agli uomini di Inzaghi. Invece gli Txuri–urdin hanno stupito tutti, battendo i più quotati lusitani sia all’andata (0-1) che al ritorno (3-1). Un piccolo capolavoro targato Imanol: il club di San Sebastian da qualche stagione è una certezza anche a livello continentale. Anche nella Liga la Real Sociedad è in lotta per le posizioni di rilievo: l’Europa ha sicuramente tolto un po’ di energie ma Oyarzabal e compagni sono sesti, in piena zona Europa, nel gruppetto insieme a Betis e Athletic Bilbao.

Il Salisburgo per blindare il terzo posto

Contro il Salisburgo la formazione basca proverà a sfruttare il calore della Reale Arena, un luogo in cui finora ha incassato a malapena una sconfitta tra coppa e campionato.

La Real viene dalle due vittorie di fila con Almeria e Siviglia che hanno permesso ad Imanol e ai suoi uomini di dimenticare la beffarda sconfitta con il Barcellona, maturata in pieno recupero. Per quanto riguarda gli austriaci, l’obiettivo adesso è quello di mantenere quanto meno il terzo posto e giocarsi un’altra chance in Europa League tra febbraio e marzo, i mesi in cui andranno in scena gli spareggi di accesso agli ottavi. Il Salisburgo ha tre punti in più del Benfica, ancora inchiodato a quota zero, ed in questo turno dovrà cercare di fare un punto in più dei portoghesi per blindare la terza piazza. In patria i Roten Bullen sono di nuovo tornati a fare la parte del leone – primi a pari punti con lo Sturm Graz – ma si recheranno a San Sebastian con gli uomini contati: l’infermeria non riesce a svuotarsi.

Come vedere Real Sociedad-Salisburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Sociedad e Salisburgo è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Real Sociedad-Salisburgo è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Nella gara d’andata la Real Sociedad mise subito le cose in chiaro, portandosi in vantaggio di due gol nella prima mezz’ora. Timida la reazione del Salisburgo, che non riuscì mai realmente ad impensierire la rocciosa retroguardia basca. Gli austriaci non sono usciti affatto ridimensionati dalla doppia sfida con l’Inter e ben figureranno anche a San Sebastian in una gara da almeno una rete per parte. La Real è leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Salisburgo

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Odriozola, Elustondo, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Turrientes, Méndez; Zakharyan, Sadiq, Barrenetxea.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Guindo; Sučić, Bidstrup, Forson, Gloukh; Šimić, Konaté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1