Arsenal-Lens, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Lens è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Sono due le combinazioni che dovranno verificarsi affinché l’Arsenal di Mikel Arteta possa festeggiare la qualificazione con un turno d’anticipo. I Gunners, che nel gruppo B guardano le altre dall’alto verso il basso grazie ai 9 punti conquistati in quattro giornate, staccherebbero il pass in caso di vittoria sul Lens oppure se il Siviglia fanalino di coda riuscisse ad avere la meglio sul Psv Eindhoven – a quota 5 punti come i francesi – nella sfida del “Sanchez Pizjuan”.

L’obiettivo ottavi di finale, insomma, non è affatto lontano. Con i londinesi che cercheranno pure di blindare il primo posto per poi poter essere tra le teste di serie al momento del sorteggio della fase ad eliminazione diretta. Bisogna inoltre “vendicare” la sconfitta – l’unica finora rimediata in Champions League – patita contro i giallorossi di Franck Haise all’andata in Francia, con il Lens che a sorpresa riuscì a ribaltare l’Arsenal grazie alle reti di Thomasson e Wahi (2-1). Quella fu una “sveglia” importante per i Gunners, che dopo la tredicesima giornata di Premier League sono tornati in vetta alla classifica, scavalcando il Manchester City. Odegaard e compagni hanno quattro punti nelle ultime due giornate ai Cityzens di Pep Guardiola, che non sono andati al di là di due pareggi con Chelsea e Liverpool, mentre i londinesi hanno ottenuto due vittorie di fila contro Burnley e Brentford.

Primo “match ball” per i Gunners

È reduce da un doppio successo anche il Lens, che in Ligue 1 è riuscito ormai a risalire la china dopo un avvio a dir poco disastroso.

I giallorossi sono cresciuti in maniera esponenziale dal punto di vista difensivo: neanche un gol subito nelle ultime cinque giornate, con l’ultima sconfitta che risale allo scorso settembre. Haise e i suoi uomini ora sono sesti, non troppo distanti da quel quarto posto che da quest’anno consente di giocare i preliminare di Champions League. E nonostante la sconfitta di tre settimane con il Psv Eindhoven (1-0), il sogno ottavi è ancora intatto. Per continuare a sperare però il Lens deve cercare di evitare la sconfitta all’Emirates Stadium e sperare che gli olandesi non facciano il colpaccio a Siviglia. In caso contrario non potranno più arrivare tra le prime due. Haise, intanto, a Londra dovrà fare a meno dello squalificato Guilavogui, oltre all’indisponibile Machado. Gli unici assenti in casa Arsenal sono invece Smith Rowe e Partey, entrambi infortunati.

Come vedere Arsenal-Lens in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Lens è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Arsenal-Lens è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Lens è un brutto cliente e l’Arsenal ne sa qualcosa visto che all’andata è stato sorpreso dai vicecampioni di Francia. Stavolta però si gioca nella “tana” dei Gunners e le chance dei francesi di evitare la sconfitta sembrano irrisorie. La squadra di Arteta ha fretta di chiudere i giochi e dovrebbe riuscire a realizzare almeno due gol nella notte londinese.

Le probabili formazioni di Arsenal-Lens

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1