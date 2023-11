Bayern Monaco-Copenaghen, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Copenaghen è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Fa strano pensare che da agosto in poi gli unici ad imporsi sul Bayern Monaco siano stati i carneadi del Saarbrucken, piccolo club tedesco che milita in terza serie. Sì, proprio così, dalla Supercoppa di Germania i bavaresi hanno perso solamente contro di loro nel secondo turno di coppa nazionale, in un match che, a suo modo, è già entrato nella storia.

In Champions League, invece, non ce n’è stato per nessuno. La corazzata di Thomas Tuchel non si è fatta intimorire dalla presenza nello stesso girone del Manchester United, restando a punteggio pieno dopo quattro giornate ed archiviando già qualificazione e primo posto. Quattro vittorie su quattro, undici reti segnate e sei subite per una squadra che, come le capita spesso in questa fase, non ha lasciato scampo agli avversari. L’obiettivo adesso è vincerle tutte per la terza stagione consecutiva, che sarebbe un vero e proprio record. Il Bayern Monaco è tornato in versione schiacciasassi anche in Bundesliga – da ottobre le ha vinte tutte – e solo uno straordinario Bayer Leverkusen, primo a +2 su Muller e compagni, al momento gli impedisce di guardate tutti dall’alto verso il basso.

Il Copenaghen ci crede

Venerdì scorso c’è ha pensato il solito Kane – sono già 12 i gol in campionato dell’ex Spurs – a regalare altri tre punti a Tuchel nel match contro il Colonia, battuto 1-0 a domicilio.

Bayern che ora diventerà giocoforza “arbitro” del gruppo A di Champions League: in questo turno potrà contare sul “tifo” del Manchester United, che giace all’ultimo posto in classifica e, oltre ad avere la meglio sul Galatasaray ad Istanbul, deve sperare che i bavaresi onorino l’impegno con il Copenaghen, che come i turchi ha un punto in più dei Red Devils, spalle al muro. I danesi contro ogni pronostico sono ancora in corsa: resterà impressa nella memoria di ogni tifoso la clamorosa rimonta di tre settimane fa contro lo United, battuto 4-3 al Parken: di Lerager e Bardghji i gol che nel giro di pochi minuti hanno ribaltato gli uomini di ten Hag, ora sull’orlo del precipizio. Un enorme dispendio di energie che tuttavia i danesi hanno probabilmente pagato a caro prezzo, visto che nelle ultime due giornate di Superligaen hanno conquistato un solo punto tra Brondby e Viborg.

Come vedere Bayern Monaco-Copenaghen in diretta tv e streaming

Bayern Monaco e Copenaghen è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Bayern Monaco-Copenaghen è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Bayern Monaco non è avvezzo ai “regali”: lo ha già dimostrato nelle ultime due stagioni, onorando gli impegni fino all’ultima giornata. Motivo per cui ipotizziamo un successo abbastanza netto da parte dei bavaresi, contro un Copenaghen che come all’andata (1-2) farà di tutto per mettere in difficoltà lo squadrone di Tuchel, senza però fare le barricate. Le reti complessive potrebbero essere almeno quattro.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Copenaghen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

In Bayern Monaco-Copenaghen le reti complessive saranno almeno quattro? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1