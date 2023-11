Siviglia-PSV Eindhoven, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Siviglia-PSV Eindhoven è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, pronostici.

Tra i gruppi più incerti ed equilibrati c’è anche quello B. Sì, l’Arsenal ha provato a prendere il largo ma non è stato ancora sancito alcun verdetto. In cima alla classifica ci sono i Gunners di Mikel Arteta, ai quali basterà non perdere con il Lens per essere certi di giocare la fase ad eliminazione diretta. Dietro, invece, è bagarre: il Psv Eindhoven ha gli stessi punti dei francesi (5), mentre il Siviglia è fermo a quota 2 e sembra ormai tagliato fuori.

Gli andalusi si giocano tutto nel match con gli olandesi: devono evitare la sconfitta a tutti i costi per evitare l’eliminazione. Il Siviglia sarebbe fuori anche se dovesse pareggiare con il Psv e il Lens riuscisse (un’altra volta) a fare il colpaccio nella sfida dell’Emirates Stadium. La squadra di Peter Bosz potrebbe invece staccare il pass per gli ottavi con una giornata d’anticipo in caso di vittoria al “Sanchez Pizjuan”: a quel punto bisognerebbe tifare Arsenal, che qualche ora più tardi ospiterà i vicecampioni di Francia. Prosegue senza sosta intanto il momento difficile del Siviglia: il cambio in panchina – l’uruguaiano Diego Alonso ha sostituito Mendilibar – non ha sortito gli effetti sperati e da settembre in poi i detentori della Europa League sono stati capaci di battere solo il modesto Quintanar in Coppa del Re.

Siviglia eliminato in caso di sconfitta

Sabato è arrivata un’altra sconfitta – 2-1 in casa della Real Sociedad – dopo il pari nel derby con il Betis (1-1). A San Sebastian il Siviglia ha addirittura chiuso in nove uomini a causa delle espulsioni nel finale di gara dei veterani Sergio Ramos e Jesus Navas.

In classifica gli andalusi occupano un desolante 15esimo posto e si parla già di un possibile esonero del tecnico sudamericano. Impressionante invece la marcia del Psv Eindhoven, ancora a punteggio pieno in Eredivisie. Dopo l’importantissimo successo di misura contro il Lens (1-0) in Champions League, gli uomini di Bosz hanno continuato a vincere – e a segnare a raffica – in patria, realizzando sette gol complessivi tra Zwolle e Twente senza subirne nessuno.

Come vedere Siviglia-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming

La sfida tra Siviglia e PSV Eindhoven è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà al “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Siviglia-PSV Eindhoven è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una reazione d’orgoglio del Siviglia ci sta tutta. Gli andalusi difficilmente rifioriranno contro una squadra in grande forma come il Psv ma dovrebbero riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta, sfruttando il fattore campo. In alternativa si può puntare sul segno “gol”: all’andata, ad Eindhoven, se ne sono visti quattro complessivi (2-2).

Le probabili formazioni di Siviglia-PSV Eindhoven

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrović; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Fernando, Soumaré; Ocampos, Rakitić, Óliver Torres; En-Nesyri.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lozano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1