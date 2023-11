Arsenal-Siviglia, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Siviglia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Come da pronostico dopo tre giornate c’è l’Arsenal al comando del gruppo B ma si tratta di un girone che potrebbe regalare ancora qualche colpo di scena, soprattutto per quanto riguarda la battaglia per il secondo posto. Gli stessi Gunners, favoritissimi per la qualificazione, nella seconda giornata sono caduti a sorpresa a Lens, per poi riprendersi la vetta della classifica grazie al successo di due settimane fa ottenuto ai danni del Siviglia, ultimo a quota 2 punti insieme al Psv Eindhoven.

La squadra di Mikel Arteta invece di punti ne ha 6 ed in caso di vittoria sarebbe quasi certa di conquistare uno dei due pass in palio per la fase ad eliminazione diretta. Per i londinesi, tuttavia, è un momento particolare: nella scorsa settimana sono arrivate due sconfitte di fila, la prima in League Cup con il West Ham – costata l’eliminazione – e la seconda in campionato a St. James’ Park con il Newcastle (1-0). Quest’ultima, ovviamente, ha fatto decisamente più male, visto che l’Arsenal all’improvviso si è ritrovato quarto, a -3 dal Manchester City, di nuovo davanti a tutti dopo l’ultimo turno di Premier League. Ancora più delicata la situazione in cui versa in questo momento il Siviglia: i detentori dell’Europa League rischiano infatti un’altra eliminazione alla fase a gironi della massima competizione continentale. I miglioramenti sotto la gestione targata Diego Alonso, subentrato un mese fa a Mendilibar, non sono particolarmente significativi.

Siviglia ancora in difficoltà

Con il nuovo tecnico gli andalusi sono riusciti a battere solamente il modesto Quintanar in Coppa del Re, per poi raccogliere quasi esclusivamente pareggi.

L’ultimo il Siviglia l’ha fatto registrare a Vigo contro il Celta ma è servito un gol di En-Nesyri in pieno recupero per riacciuffare i galiziani, rimasti addirittura in 10 uomini a metà del secondo tempo. Un punto che in ogni caso non rende più bella l’attuale classifica di Sergio Ramos e compagni, quindicesimi e a +4 dalla zona retrocessione. L’ex difensore di Real Madrid e Psg è in dubbio per la sfida dell’Emirates Stadium, così come Fernando. Gunners invece senza gli infortunati Gabriel Jesus, Timber, Smith Rowe e Partey.

Come vedere Arsenal-Siviglia in diretta tv in chiaro e streaming

Arsenal-Siviglia è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Arsenal-Siviglia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

L’Arsenal dovrebbe riuscire a riscattarsi in Champions League contro un Siviglia che fatica a decollare e che fuori casa è ancora meno temibile. Come due settimane fa i Gunners la spunteranno in una gara che con ogni probabilità non riserverà grosse sorprese in termini di risultato. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Siviglia

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Martinelli, Trossard.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitić; Lukebakio, En-Nesyri, Ocampos.

Il Siviglia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1