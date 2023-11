PSV Eindhoven-Lens è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Scintillante in campionato, deludente in Europa. È un Psv Eindhoven double face quello che abbiamo visto finora: gli uomini di Peter Bosz si stanno comportando da autentica schiacciasassi in Eredivisie e dopo 11 giornate sono ancora a punteggio pieno, con 7 punti di vantaggio sul Feyenoord.

In Champions League invece i biancorossi procedono a rilento e la sfida del Philips Stadion con il Lens diventa a questo punto decisiva per continuare a sperare in una qualificazione già in salita sin dalla prima giornata. Sono solamente 2 i punti conquistati dai biancorossi, ultimi in classifica insieme al Siviglia. I francesi, imbattuti, ne hanno tre in più e sono secondi a -1 da un Arsenal che un mese fa è caduto a sorpresa in casa dei giallorossi di Franck Haise. Nessun verdetto è già scritto, insomma, ma le occasioni per recuperare terreno, per chi è costretto ad inseguire, iniziano a scarseggiare. Lo sanno bene Bosz e i suoi uomini che due settimane fa non sono andati al di là di un pareggio (1-1) al “Bollaert-Delelis”, nonostante fossero passati in vantaggio grazie ad un gol di Bakayoko. Immediata la reazione del Lens, che ha ripreso gli olandesi con una rete di Wahi, decisivo già contro i Gunners nel match precedente. Da quella partita il Psv Eindhoven ha segnato la bellezza di 11 gol complessivi in appena due partite, travolgendo Ajax ed Heracles.

Lens in serie positiva

I Sang et Or invece stanno continuando ad inanellare risultati positivi, con l’ultima sconfitta che risale addirittura allo scorso settembre.

Dopo tre pareggi consecutivi hanno sommerso di gol il Nantes (4-0), mentre sabato si sono dovuti accontentare di un punto nella trasferta di Lorient, al termine di un match che non ha riservato grosse emozioni. In Ligue 1 il Lens deve recuperare ancora parecchio terreno per raggiungere la zona Europa: al momento è solo decimo e sta pagando il pessimo avvio di stagione. Haise in Olanda schiererà la miglior formazione possibile, qualche assente invece per il collega Bosz, privo di alcuni giocatori tra cui l’ex Southampton Bella-Kotchap.

Come vedere PSV Eindhoven-Lens in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra PSV Eindhoven e Lens è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming PSV Eindhoven-Lens è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Lens, dopo un inizio complicato, sembra aver trovato la cosiddetta quadra e pur essendo meno forte dello scorso anno resta una squadra non semplice da battere. Ci sono buone possibilità di assistere ad un altro match equilibrato come quello di due settimane fa, con entrambe le squadre a segno. Il Psv Eindhoven dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Lens

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lozano; de Jong.

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado; Sotoca, Thomasson; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1