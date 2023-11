Scommesse, quota 100 con una sola partita: c’è la firma di Allegri

Scommesse, quota 100 con una sola partita. C’è la firma, indiscutibile, dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

Nel corso di questi anni vi abbiamo raccontato di schedine strane, di “lenzuoli” come si dice in gergo in questi casi, di colpi con quote 1000 e oltre, di risultati esatti clamorosi. Bene, questa volta vi raccontiamo di una schedina che sta girando sui social in queste ore e chi l’ha pubblicata giura che sia vera. Di un amico.

Potrebbe essere assolutamente vera e vedendo anche quello che è in codice prenotazione che si legge, possiamo dire che sì, Snai, che è l’agenzia dove è stata giocata, di solito usa i nomi dei giocatori per accettare una prenotazione da una postazione piazzata dentro lo spazio commerciale per poi andare a giocarla al banco. Quota 100 con una sola partita. Una schedina da 10euro che ha fruttato la bellezza di mille euro. E la partita in questione visto che come potete leggere nel titolo centra Massimiliano Allegri, è la sfida tra Fiorentina e Juventus di domenica sera al Franchi di Firenze.

Scommesse, combo clamorosa e mille euro in tasca

Il fortunato giocatore avrebbe deciso di giocarsi la vittoria per uno a zero della Juventus contro la Fiorentina. Ci sta, eccome se ci sta, soprattutto perché sappiamo quello che ha in testa Allegri, uno che bada al sodo e a nient’altro. E, a questo, è stato aggiunto il marcatore. Sì, proprio lui, Fabio Miretti, al primo gol assoluto in Serie A con la maglia dei bianconeri.

Magari è stato attento durante la conferenza stampa di presentazione del match: perché proprio il tecnico livornese aveva parlato del centrocampista che sta trovando spazio in questo momento anche per via dei problemi di Pogba e di Fagioli, sottolineando il fatto come gli mancasse solamente il gol in questo momento. Miretti ha delle caratteristiche importanti che Allegri ha annusato per diverso tempo e adesso gli sta dando lo spazio che si merita anche per via dei fatti extra campo citati prima. Ripagato nel momento in cui ha punzecchiato il giocatore. Insomma, ancora una volta l’allenatore della Juventus ha messo a tacere le critiche. Come? Chi vince ha sempre ragione.