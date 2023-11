Real Madrid-Braga, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Real Madrid-Braga è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Trascinato da un Bellingham spaziale – l’inglese, oltre ai dieci gol realizzati nella Liga ne ha segnati anche tre in Champions League – il Real Madrid dopo tre giornate svetta solitario in cima alla classifica del gruppo C, quello in cui è stato sorteggiato anche il Napoli campione d’Italia.

Non è stata una vera e propria passeggiata per i Blancos, che non hanno mai vinto con più di un gol di scarto tra Union Berlino, Napoli e Braga. Ma ciò che più conta, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, è ormai davvero a un passo. Gli uomini di Carlo Ancelotti di punti ne hanno 9 e sono a punteggio pieno, a +3 sugli azzurri di Rudi Garcia. Più staccati invece portoghesi e tedeschi. Vincere contro il Braga significherebbe staccare un pass per gli ottavi con due turni d’anticipo, anche se il duello per il primo posto sarà probabilmente deciso nella sfida con i partenopei al “Bernabeu”. In campionato, tuttavia, il Real Madrid è reduce dal secondo pareggio nelle ultime tre giornate. Domenica le Merengues sono andate a sbattere contro il muro del Rayo Vallecano nel derby madrileno (0-0) e sono state sorpassate dal sorprendente Girona, momentaneamente davanti a tutti con due punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti.

Il Braga ci crede ancora

Il Braga può andare fiero del percorso svolto finora. I portoghesi di Artur Jorge davanti al proprio pubblico hanno creato non pochi grattacapi sia a Napoli che al Real Madrid, trovando in entrambi i casi la via del gol e perdendo con un solo gol di scarto (1-2).

In più è arrivato un successo rocambolesco in casa dell’Union Berlino, rivale più accreditato per il terzo posto nel girone e dunque per la “retrocessione” in Europa League. I biancorossi si recheranno a Madrid senza grandi pretese dopo aver rifilato sei gol al Portimonense, strapazzato 6-1 nell’ultima giornata di campionato. Si è trattato dell’ennesimo risultato positivo per un Braga che nella Liga Portugal non perde da cinque turni ed è a -2 dal terzo posto occupato dal Porto. Artur Jorge dovrebbe riproporre lo spregiudicato 4-2-4 anche nella capitale spagnola, con l’unico dubbio legato alla presenza di Victor Gomez. Nel Real invece sono assenti Tchouaméni, Militao e il lungodegente Courtois.

Come vedere Real Madrid-Braga in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Real Madrid e Braga è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Real Madrid-Braga è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una vittoria del Real Madrid rientra ovviamente nell’ordine delle cose, soprattutto dopo un mezzo passo falso come quello con il Rayo in campionato. Viene difficile, tuttavia, da immaginare una goleada da parte dei Blancos. Che contro un Braga spavaldo potrebbe incassare almeno un gol in un match da più due reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Braga

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr.

BRAGA (4-2-4): Matheus; Cristian Borja, Paulo Oliveira, José Fonte, Victor Gómez; Al Musrati, Zalazar; Bruma, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Banza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1