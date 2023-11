Sinner l’ha lasciata a Parigi: l’addio prima delle Finals

Sinner, ora come ora non c’è nulla che venga prima delle ambitissime Finals: l’ha piantata in asso nella città dell’amore.

L’avventura parigina di Jannik Sinner è durata molto meno del previsto. Non perché l’altoatesino non avesse le carte in regole per arrivare in fondo all’ultimo Masters 1000 della stagione, che è poi stato vinto da Novak Djokovic, ma perché è stato lui a decidere di uscire di scena. E per un motivo ben preciso, tra l’altro.

Il suo è stato, in un certo senso, un moto di ribellione nei confronti della gestione del torneo di Parigi-Bercy. Ha finito di giocare il suo primo ed unico match ai piedi della Tour Eiffel alle 2:37 del mattino e, come da programmazione, sarebbe dovuto tornare in campo 14 ore dopo. Una cosa folle solo a pensarla, figurarsi a farla. Sinner ha quindi preferito battere in ritirata e tornare a Montecarlo per allenarsi in vista delle Finals. D’altro canto, cosa di non poco conto, la prima vittoria nel Paese d’Oltralpe gli aveva già permesso di centrare l’obiettivo principale per cui era lì: consolidare il suo quarto posto nella Race.

Manca meno di una settimana, ora, all’appuntamento per il quale si è preparato per tutta la stagione. Partecipare alle Atp Finals era una delle missioni che intendeva perseguire nel 2023 e dovrà difendersi nel migliore dei modi, adesso, se vorrà fare bella figura nel torneo dei Maestri.

Sinner vola a Montecarlo e Maria Braccini resta a Parigi

Peccato solo che in questo quadretto così idilliaco manchi qualcosa. Che Jannik si sia dimenticato, cioè, di lei. Della sua musa ispiratrice, dai capelli biondi e le curve d’oro, che pur non comparendo mai è sempre lì, al suo fianco. Una presenza invisibile ma sicuramente molto rassicurante per il giocatore di San Candido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIA BRACCINI 🐆 (@mariabraccini)

Parliamo di Maria Braccini, ovviamente, fidanzata del campione azzurro. Sinner l’ha lasciata a Parigi, nel vero senso della parola. La ragazza, almeno a giudicare dagli ultimi contenuti postati sui social, sarebbe ancora nella città dell’amore. Volteggia ai piedi della Tour Eiffel, sorride all’obiettivo e delizia i follower, ma lo fa in totale solitudine. Accanto a lei non c’è, infatti, il campione italiano dalla zazzera rossa che ha fatto breccia nel suo cuore prima ancora di diventare famoso.

È probabile che il video sia stato girato la settimana scorsa e che Jannik fosse comunque con lei, solo che non a favore di cam. Oppure, perché no, è possibile che lei sia rimasta effettivamente a Parigi, mentre lui è tornato di corsa a Montecarlo per il rush finale di una stagione indimenticabile. Ma qualcosa ci dice che anche lei, tra qualche ora, approderà come per magia nella sontuosa Torino.