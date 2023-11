Tottenham-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Tottenham-Aston Villa è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

In testa per una buona parte di stagione – ma l’obiettivo del Tottenham ovviamente non è quello di vincere la Premier League – un paio di risultati negativi hanno fatto riemergere per la squadra londinese i soliti problemi di mancanza di continuità di risultati. Certo, gli Spurs hanno perso contro Chelsea e Wolves (sempre formazioni difficili da affrontare) ma un poco l’amaro in bocca a Postecoglu è rimasto. E adesso arriva l’Aston Villa. Un altro impegno difficile, ma non impossibile.

Due squadre che sono divise da un solo punto in classifica: 26 per i padroni di casa (quarti e quindi dentro la Champions) uno in meno per gli ospiti, che arrivano a questo match forti di quattro vittorie nelle ultime cinque partite con la sconfitta contro il Nottingham che era quella meno aspettata. La squadra di Emery, comunque, sta dimostrando di essere una seria candidata ad arrivare tra le prime quattro anche se, è evidente, che il Tottenham è favorito. Nonostante le assenze, pesanti: Maddison, Perisic, Richarlison e Romero, tra gli altri, sono indisponibili tra squalifiche e infortuni. Dovrà mettere mano in maniera importante a tutta la rosa Postecoglu, che però non si è mai pianto addosso, anzi, ha sempre rilanciato e la sua squadra lo ha seguito.

In questo match un poco la differenza la potrebbe fare anche il pensiero dell’Aston Villa all’impegno della prossima settimana in Europa. Un cammino che Emery – il re delle Coppe – vuole far durare il più a lungo possibile. Ovvio che non ci sarà nessun turnover, ma qualche scelta diversa rispetto alle ultime uscite ci potrebbe stare.

Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Tottenham-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Vediamo leggermente favorito il Tottenham, in una sfida che comunque dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Gli Spurs possono vincere, nonostante le assenze, rilanciando le proprie ambizioni in classifica.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Dier, Davies, Udogie; Hojbjerg, Skipp, Bentancur; Kulusevski, Son, Johnson.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara, Luiz, Bailey; Diaby, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1