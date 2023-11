Hoffenheim-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Hoffenheim-Mainz è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Sogna l’Europa, l’Hoffenheim. E anche giustamente, visto l’avvio di stagione assai importante: sesto posto in classifica, diciannove punti, e adesso la possibilità di rimanere nelle zone che contano della graduatoria almeno per un’altra settimana visto il facile – sulla carta almeno – impegno contro il Mainz.

Gli ospiti lottano per la salvezza: hanno collezionato solamente sette punti in questo avvio e al momento sarebbero allo spareggio per non retrocedere. Una situazione preoccupante, dovuta soprattutto ad un fatto: la mancanza di qualità lì davanti che non permette di trovare la porta con regolarità. Solamente undici le reti segnate dal Mainz in questa stagione. Peggio ha fatto il Colonia e basta, che ha un punto in meno in classifica e che chiude la graduatoria della Bundesliga. Insomma, per fare punti serve segnare e gli ospiti a quanto pare non ci riescono proprio in nessun modo.

L’Hoffenheim, comunque, prima della sosta, non stava vivendo questo grosso momento. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite (certo, sono arrivate contro Dortmund, Leverkusen e Francoforte) ma la sensazione di non essersela mai giocata con nessuno. Serve un immediato cambio di rotta e qualche segnale positivo era arrivato con l’ultimo impegno prima dello stop grazie al pareggio contro l’Augusta in trasferta. Uno a uno il finale in quel caso. Ma una bella reazione sotto l’aspetto mentale che lascia ben sperare in vista del match di domenica. Che sì, ovvio: vede i padroni di casa favoriti.

Come vedere Hoffenheim-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida Hoffenheim-Mainz, in programma domenica alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Sfida che appare indirizzata verso l’Hoffenheim che vede la possibilità di rimanere dentro la zona Europa almeno per un’altra settimana rispedendo al mittente tutti quelli che potrebbero essere gli assalti delle dirette inseguitrici. Non sappiamo se i padroni di casa alla fine dell’anno riusciranno a rimanere tra le prime, ma di certo lo faranno almeno per un altro poco di tempo. Sfida da almeno tre reti complessive. Per il Mainz notte fonda.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Mainz

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Kabak, Vogt, Akgpouma; Bebou, Becker, Stach, Promel, Bulter; Weghorst, Beier.

MAINZ (3-4-3): Zentner; van den Berg, Kohr, Leitsch; da Costa, Krauss, Barreiro, Mwene; Lee, Ajourque, Onisiwo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1