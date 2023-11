Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al Gewiss Stadium. Le ultime dritte.

Tutto pronto al Gewiss Stadium per il fischio d’inizio della gara tra Atalanta e Napoli. Si tratta di un appuntamento molto importante, per certi aspetti ‘storico’. La prima panchina di Walter Mazzarri dal suo ritorno a Napoli ha sicuramente un peso speciale per il tecnico calabrese, che avrà il compito di risollevare la compagine azzurra soprattutto a livello mentale. L’impegno di Bergamo, però, pone degli ostacoli importantissimi. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Atalanta-Napoli, il pronostico marcatori

Kvaratskhelia da una parte e Lookman dall’altra. I due fantasisti potrebbero prendersi le luci della ribalta e andare a segno con conclusioni ben indirizzate nello specchio di porta avversario. La qualità dei due funambolici esterni non può essere trascurata. Entrambi dovranno essere in grado di legare il gioco, entrando dentro al campo per creare situazioni pericolose. Le letture difensive delle due squadre non sempre sono state impeccabili. La sensazione è che sia Kvara che Lookman possano pescare il jolly e timbrare il tabellino dei marcatori.

Probabili ammoniti e tiratori di Atalanta-Napoli

Koopmeiners potrebbe ritagliarsi lo spazio sufficiente per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario, ma occhio alle sorprese. Giocatori dalla qualità e dalla tecnica di Zielinski e Di Lorenzo in tempi e in modi diversi dovrebbero rendersi pericolosi. L‘opzione tiratore è da caldeggiare. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara sia Djimsiti che Natan, attesi da continui uno contro uno al termine dei quali potrebbero pagare dazio.