Everton-Manchester United, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Everton-Manchester United è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

I dieci punti di penalizzazione arrivati alcuni giorni fa hanno spedito l’Everton all’ultimo posto in classifica. Un colpo incredibile, da assorbire nel minor tempo possibile dalla squadra di Liverpool, che ha già annunciato ricorso sulla decisione della Premier League. Ma intanto servono punti, e anche subito, per cercare di risalire la china.

E i punti servono anche allo United, ovviamente. Che per adesso sarebbe anche fuori dalla zona Europa dopo un avvio di stagione difficile. Ten Hag ha dei problemi evidenti che non riesce a risolvere. La sua squadra perde malamente le partite importanti e, quando vince, lo fa con enorme fatica. Per salvare il posto – che non sembra poi così saldo – l’ex allenatore dell’Ajax intanto deve vincere nella sfida di domenica e poi farlo anche in Champions League dove, la sua squadra, non è proprio messa bene dopo la debacle contro il Copenaghen. Insomma, da qui a Natale il Manchester United si gioca il futuro della stagione e il tecnico si gioca anche il posto di lavoro.

In questo match c’è una squadra favorita, ovviamente, ed è quella che gioca in trasferta. Nonostante quello che vi abbiamo raccontato il contraccolpo psicologico per l’Everton potrebbe essere davvero importante: una cosa che abbiamo visto anche lo scorso anno in Italia con la Juventus, che ad Empoli pochi minuti dopo aver saputo della sentenza ha perso malamente. In questi casi stare sul pezzo diventa difficile, e lo United potrebbe approfittare senza dubbio di questa situazione che si è venuta a creare.

Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e in streaming

Everton-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una vittoria del Manchester United sembra possibile nel pomeriggio domenicale della Premier League. La squadra di ten Hag ha bisogno di punti per rimanere dentro la corsa europea e la penalizzazione dell’Everton potrebbe aiutare sotto l’aspetto mentale la formazione ospite. Insomma, affermazione esterna.

Le probabili formazioni di Everton-Manchester United

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Gueye, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Reguilon; Amrabat, McTominay; Antony, Fernandes, Mount; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2