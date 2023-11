Frosinone-Genoa è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Due neopromosse che, per il momento, non hanno particolari assilli di classifica. Frosinone e Genoa sono due sorprese, se vogliamo, di questa prima parte di campionato, visto che in pochi si aspettavano che, ad una manciata di giornate dal giro di boa, entrambe gravitassero al di sotto della zona Europa, molto più vicina rispetto a quella retrocessione.

I ciociari di punti ne hanno 15 e sono dodicesimi, un gradino più in basso i liguri a quota 14. Prima della sosta la squadra di Eusebio Di Francesco – che nella città laziale sta provando a rilanciare la sua carriera dopo alcune esperienze negative – aveva perso 2-0 a San Siro con l’Inter capolista: il Frosinone ha smentito chi parlava di possibile imbarcata ed ha avuto il merito di non snaturarsi neppure di fronte alla prima della classe. Per i giallazzurri è la terza sconfitte nelle ultime quattro giornate, tre delle quali giocate lontano da casa. Nel proprio stadio invece i ciociari si esaltano: allo “Stirpe” hanno perso una sola partita, quella con il Napoli all’esordio. In trasferta fa fatica anche il Genoa di Alberto Gilardino, che lontano da Marassi non raccoglie punti dal 2-2 di Udine dello scorso 1 ottobre e finora l’unico successo resta quello con la Lazio all’Olimpico firmato da Retegui. Quindici giorni fa invece era stato il difensore rumeno Dragusin ad abbattere il muro del Verona (1-0), costretto ad arrendersi 1-0 al “Ferraris”.

Frosinone-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

In mediana, accanto a Barrenechea, dovrebbe rivedersi Gelli, tornato a disposizione dopo la lunga assenza per infortunio. Restano indisponibili invece Harroui, Kalaj e Mazzitelli. In difesa Monterisi sembra favorito su Romagnoli, mentre davanti Cuni dovrebbe spuntarla su Cheddira. Dal 1′ anche l’insostituibile Soulé, Ibrahimovic e Reinier.

Il Genoa sarà privo del suo punto di riferimento offensivo, l’islandese Gudmundsson, alle prese con un problema muscolare. In dubbio Retegui e Messias: entrambi stanno meglio ma è improbabile che riescano a partire dal 1′. In attacco giocheranno Puskas ed Ekuban. Non c’è Bani in difesa: il suo posto verrà preso da De Winter.

Come vedere Frosinone-Genoa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Non è semplice affrontare il Frosinone in casa, dove peraltro i giallazzurri sono decisamente più prolifici, avendo segnato 12 gol (secondo miglior attacco interno) in sei partite. Tutto fa pensare ad un risultato positivo della squadra di Di Francesco in una gara in cui anche gli ospiti andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Frosinone-Genoa

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Gelli, Barrenechea; Ibrahimovic, Reinier, Soulé; Cuni.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Ekuban, Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1