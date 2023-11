Empoli-Sassuolo è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

C’è lo zampino dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli e soprattutto del centrocampista ucraino Kovalenko nell’esonero di Rudi Garcia, accompagnato alla porta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proprio dopo l’inaspettata vittoria dei toscani al “Maradona” nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali.

Gli azzurri contro i campioni d’Italia hanno giocato la solita partita ordinata, limitando il più possibile le folate offensive partenopee e pungendo in pieno recupero grazie ad una giocata da urlo dell’ex Spezia (0-1). Per l’Empoli è la seconda vittoria nelle ultime quattro giornate dopo quella nel derby con la Fiorentina di fine ottobre. Altri tre punti pesantissimi per il tecnico subentrato quasi subito a Paolo Zanetti, che gli consentono di abbandonare momentaneamente la zona rossa della classifica. L’Empoli è quartultimo a quota 10 punti ed è un paradosso il fatto che continui a dover fare i conti con l’attacco più stitico del campionato: i toscani hanno realizzato a malapena 5 gol in 12 partite. Ha solo 2 punti in più il deludente Sassuolo, che non è riuscito a risollevarsi neanche contro la Salernitana. Al Mapei Stadium, due settimane fa, la squadra di Alessio Dionisi era finita sotto di due gol dopo i primi 20 minuti di gioco: a rimettere le cose a posto c’ha pensato il norvegese Thorstvedt, autore di una doppietta (2-2). Gli emiliani non vincono da settembre, quando in pochi giorni furono capaci di avere la meglio su Juventus e Inter.

Empoli-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli confermerà il 4-3-3, con Baldanzi che non essendo al meglio partirà di nuovo dalla panchina. Il tridente offensivo sarà dunque composto da Cambiaghi, Caputo e Cancellieri. Ballottaggio serrato a centrocampo tra Grassi e Ranocchia, sull’out destro di difesa invece Ebuehi dovrebbe avere la meglio su Bereszynski.

Dall’altro lato, Dionisi continuerà a dare fiducia a Thorstvedt in mezzo nonostante il rientro di Matheus Henrique sia ormai imminente. Con Berardi, sulla trequarti, l’allenatore neroverde potrebbe schierare l’ex milanista Castillejo e Defrel. Solo panchina per Laurienté.

Come vedere Empoli-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Empoli-Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sosta avrà fatto bene ad un Sassuolo che ha praticamente smesso di vincere dopo aver battuto le prime due della classe? Difficile dare una risposta ma di certo la sfida del “Castellani” potrebbe rivelarsi più aperta del previsto. I precedenti, intanto, ci dicono che queste due squadre non hanno mai pareggiato tra di loro in massima serie. In alternativa al risultato finale, si può valutare il segno “gol”: sì, l’Empoli davanti al proprio pubblico ne ha segnato solamente uno ma contro un Sassuolo che finora non ha mai tenuto la porta inviolata rischia di sbloccarsi anche l’asfittico attacco toscano.

Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti.

Empoli-Sassuolo: chi vince? Empoli

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2