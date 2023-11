Cadice-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Real Madrid è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Anche in casa Real Madrid la sosta per le nazionali ha fatto davvero male: Carlo Ancelotti ha perso Vinicius per almeno un paio di mesi e i Blancos potrebbero anche tornare sul mercato a gennaio per trovare un sostituto del brasiliano. Insomma, un duro colpo da digerire per il tecnico italiano in un momento così delicato della stagione e con molteplici partite da affrontare.

Ovvio che essendo il Real Madrid la partita contro il Cadice non rappresenta un ostacolo insuperabile, anzi. La squadra ospite è ovviamente e ampiamente favorita per prendersi i tre punti e rimanere almeno in scia del Girona, almeno. Visto che in qualsiasi momento ci potrebbe essere il sorpasso. L’attuale capolista del massimo campionato spagnolo giocherà nel posticipo del lunedì, quindi conoscendo già il risultato. L’obiettivo della squadra di Ancelotti è quello di mettere pressione andandosi in testa almeno per una notte, quella di domenica. Non dovrebbero esserci chissà quali problemi.

Anche perché il Cadice non è che stia attraversando chissà quale momento: in campionato nelle ultime tre ne ha perse due e anche in Coppa del Re è arrivata una vittoria ai rigori contro una squadra di un’altra categoria. Insomma, sembra essere tutto apparecchiato, e così dovrebbe essere alla fine, per una importante vittoria ospite.

Dove vedere Cadice-Real Madrid in diretta tv e streaming

Cadice-Real Madrid è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una vittoria del Real Madrid – in una gara da almeno tre reti complessive – è ampiamente pronosticabile. La squadra di Ancelotti vuole tornare a vincere la Liga e spera in un passo falso anche del Girona per il sorpasso in classifica. Intanto i Blancos metteranno pressione alla capolista prendendosi i tre punti contro il Cadice.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Madrid

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Chust, J Hernandez, Pires; Sobrino, Escalante, Alcaraz, Alejo; Machis, Roger.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3