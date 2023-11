Betis-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Las Palmas è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Possiamo considerare il Las Palmas come una delle squadre rivelazioni di questa stagione: diciotto punti in classifica dopo tredici giornate e soprattutto un bel pezzo di salvezza messo in cassaforte per i neopromossi. Che adesso sognano a occhi aperti visto che sono a quattro punti dalla zona Europa. Un sogno che però potrebbe finire nel dimenticatoio dopo questa domenica.

Il Betis di Pellegrini è assai più forte, ed è una squadra che nel momento giusto riesce sempre a tirare fuori qualcosa di straordinario. E anche in questo caso per gli andalusi – settimi in classifica ad un solo punto dalla zona Europa – dovrebbe essere così. In campo oltre a due squadre che hanno evidenti obiettivi diversi, ci vanno due formazioni che sono state di conseguenza costruite per obiettivi diversi.

E poi c’è anche da considerare come il Betis ci arriva a questo match: forte di una serie incredibile di risultati positivi che non si riescono nemmeno a contare. In casa poi cinque vittorie di fila nelle ultime cinque uscite e una netta superiorità davanti a tutti gli avversari incontrati fino ad ora. Serve altro a dire che la truppa di Pellegrini parte con tutti i favori del pronostico?

Dove vedere Betis-Las Palmas in diretta tv e streaming

Betis-Las Palmas è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara davvero con poca storia. Sfida che ha un vincitore in partenza. Betis troppo forte per il Las Palmas e match da almeno tre reti complessive. Forse tutte per i padroni di casa. Ma non è detto. Di certo la vittoria per i biancoverdi è quasi assicurata.

Le probabili formazioni di Betis-Las Palmas

BETIS (4-3-3): Vieites; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Rodriguez, Roca; Diao, Isco, Perez; Willian Jose.

LAS PALMAS (4-3-3): Valles; Suarez, Coco, Marmol, S Cardona; Park, Munoz, Perrone, K Rodriguez, El Haddadi; Moleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1