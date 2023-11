Real Sociedad-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Siviglia è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Messo in cassaforte con due turni di anticipo il passaggio del turno in Champions League, la Real Sociedad per un poco di tempo si può concentrare solamente sul campionato. La classifica al momento dice che gli uomini di Alguacil sono distanti dalla zona dell’Europa che conta per la prossima stagione, e l’impegno contro il Siviglia non è così semplice.

Gli andalusi, che al momento sono a metà classifica, hanno urgente bisogno di punti per cercare – anche se farlo sarebbe quasi un mezzo miracolo – di rientrare nella corsa. Servirebbe un filotto importante a Rakitic a compagni, uno di quelli che solamente una squadra in forma sia sotto l’aspetto fisico che sotto il profilo mentale sarebbe in grado di fare. E gli ultimi risultati che il Siviglia ha fatti ci dicono che proprio questo tipo di momento non lo sta attraversando. Certo, gli uomini ci sono e sono anche belli importanti, e per questo pensare che gli ospiti possano uscire con un risultato positivo ci può stare. Assolutamente.

Dall’altro canto la Real Sociedad in casa è un rullo compressore: quattro vittorie nelle ultime cinque (solo il Barcellona è passato e anche l’Inter ha fatto grossa fatica) e la sensazione netta che con il pubblico ci sia un feeling particolare: spingono davvero i tifosi e in alcuni casi riescono anche a fare la differenza. Però, stavolta, con tutto quello che potrebbe essere un aiuto importante, non ce la sentiamo di dire che il Siviglia perda.

Dove vedere Real Sociedad-Siviglia in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Siviglia è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Un pareggio in questo match è senza dubbio il risultato più probabile. Il Siviglia ha le qualità per uscire indenne da uno stadio difficile. La sfida dovrebbe regalare anche almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Mendez, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Soumare, Sow, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1