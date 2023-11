I pronostici di giovedì 23 novembre: ci sono quattro partite della fase a gironi della Champions League femminile, il Brasileirao e altri tornei minori.

La Roma torna in campo in Champions League nella seconda giornata della fase a gironi. Dopo il figurone fatto in casa del Bayern Monaco col pareggio per 2-2 in rimonta, le giallorosse sembrano in grado di centrare i tre punti contro l’Ajax, l’avversaria più abbordabile del gruppo nonostante la vittoria a sorpresa all’esordio sul PSG.

Non sarà una passeggiata, ma per avere possibilità di qualificazione questa è la partita sulla carta meno complicata dell’intero girone. La maggiore esperienza delle giallorosse al cospetto di una squadra dall’età media molto giovane potrebbe essere determinante.

Pronostici altre partite

Nelle altre sfide dalla serata possibile vittoria del Chelsea contro il Paris FC e del Real Madrid in casa dell’Hacken, promette gol PSG-Bayern Monaco.

Nella notte si giocheranno due partite del campionato brasiliano. Il Botafogo che ha collezionato appena un punto nelle ultime cinque giornate abbandonato clamorosamente la prima posizione in classifica, è atteso da una difficile trasferta sul campo di un’altra squadra in crisi, il Fortaleza. Il Botafogo ha sempre subito gol nelle ultime sette sfide e tutte e due potrebbero andare a segno.

Stesso pronostico per Flamengo-Bragantino, altra sfida teoricamente valida per il titolo visto che la classifica è cortissima nelle prime posizioni.

Pronostici: la scelta del Veggente

Vincenti

• Real Madrid (in Hacken-Real Madrid, Champions League femminile, ore 18:45)

• Roma (in Roma-Ajax, Champions League femminile, ore 21:00)

• Chelsea (in Chelsea-Paris FC, Champions League femminile, ore 21:00)

• Uruguay (in Uruguay-Bolivia, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 00:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Paris FC, Champions League femminile, ore 21:00

• PSG-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 18:45

• Roma-Ajax, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• PSG-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 18:45

• Fortaleza-Botafogo, Brasileirao, ore 23:00

• Flamengo-Bragantino, Brasileirao, ore 01:30

Il “clamoroso”

Roma vincente e almeno un gol per squadra (in Roma-Ajax, Champions League femminile, ore 21:00)