Al Ettifaq-Al Ittihad, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Ettifaq-Al Ittihad è una partita della quattordicesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 16:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Sono due i punti di differenza tra le squadre. Con i padroni di casa che inseguono Benzema e compagni. Entrambe però sono assai distanti dall’Al Hilal che guida il campionato e si sono fatte riprendere e superare anche dall’Al Nassr di Ronaldo, che ha ingranato trascinando la sua truppa.

Non possiamo definirla una sfida tra deluse – manca tantissimo alla fine della stagione – ma poco ci manca, soprattutto per quanto riguarda l’Al Ittihad. Dagli ospiti ci si aspettava sicuramente di più visti gli investimenti importanti fatti nel corso dell’estate che hanno regalato in tutti i reparti uomini di spessore e non solo gente che ha deciso di andare in Arabia Saudita per una sorta di pensione anticipata. Ma i risultati fino ad oggi sono stati abbastanza altalenanti: soprattutto fuori casa dove, nelle ultime due uscite tra campionato e Champions League asiatica sono arrivate due sconfitte. Ai gialloneri servirebbe un importante colpo esterno che, oggettivamente, ci potrebbe anche stare.

L’Al Ettifaq, infatti, non sta vivendo un buon momento di forma: nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta mostrando dei grossi limiti strutturali nel momento in cui anche le altre formazioni del massimo campionato saudita hanno trovato una certa quadratura tattica. Lontani i tempi delle quattro vittorie di fila, sembra passata davvero una vita. Adesso si pensa al presente. Anche se invertire la rotta in questa giornata appare difficile, se non impossibile.

Come vedere Al Ettifaq-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

La gara Al Ettifaq-Al Ittihad, in programma venerdì alle 16:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale tematico.

Il pronostico

Favorita la squadra ospite, che ha le carte in regola per il colpo esterno. Un match che anche se con difficoltà Benzema e compagni dovrebbero riuscire a portare a casa. Per cercare una risalita immediata in classifica.

Le probabili formazioni di Al Ettifaq-Al Ittihad

AL ETTIFAQ (5-3-2): Victor; Al Otaibi, Tisserand, Hendry, Khateeb, Al Shamrani; Al Ghamdi, Wijnaldum, Hazzazi; Quaison, Gray.

AL ITTIHAD (5-3-2): Grohe; Shanqeeti, Luiz Felipe, Sharahili, Kadesh, Bamasud; Kante, Fabinho; Romarinho; Coronado, Benzema.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2