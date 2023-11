Ballando con le stelle, Wanda Nara scaccia via Simona Ventura

Ballando con le stelle, Wanda Nara piazza il sorpasso e scaccia via Simona Ventura. Ecco quello che ci dicono i bookmaker

Sono diciotto le edizioni di Ballando con le stelle, il varietà televisivo condotto da Milly Carlucci che mette in gara volti noti della tv che si cimentano nel ballo. Uno show televisivo che ovviamente riscuote sempre successo e che sul quale, ormai, anche i bookmaker hanno deciso di “investire”, dando la possibilità di scommettere.

Il programma, lo sappiamo, ha anche diversi giudici, molto chiacchierati sui social nel corso proprio delle puntate. Si sa, quando un dato è soggettivo e c’è una decisione da prendere, tutti vogliono dire la loro. E tutti pensano di avere ragione. Ricordiamo qui chi fa parte della giuria: Paolo Belli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto in giuria, Alberto Matano, è un opinionista, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nel ruolo dei tribuni del popolo. Nella penultima puntata sono stati eliminati Ricky Tognazzi e Tove Villfor, e anche Lino Banfi ha deciso di lasciare il programma. Nell’ultima puntata invece del programma sono stati fatti fuori Rosanna Lambertucci con Simone Casula. Fatta questa premesse doverosa, andiamo a vedere chi è il favorito.

Ballando con le stelle, Wanda Nara davanti a tutti

La modella argentina, moglie di Mauro Icardi, ha deciso di mettersi in gioco nel programma nonostante non stia attraversando un buon momento di salute. Ma questo le permette di sentirsi ancora in vita. E sta andando così tanto bene che è la favorita di questa edizione: una sua affermazione è data a 1,85 volte la posta. Superata anche Simona Ventura.

L’ex conduttrice di Quelli che il calcio, tra le altre cose, al momento è data a 2,50 volte la posta, un poco meno rispetto ad un paio di settimane fa, mentre a ruota seguono, Teo Mammuccari (6.50) Carlotta Mantovan (12 )e Sara Croce (25)). Non sono tra quelli che si possono considerati dei favoriti Lorenzo Tano (25.00), Antonio Caprarica (50), Giovanni Terzi (50), Paola Perego (50).