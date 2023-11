Gratta e Vinci, il colpo da 2 milioni di euro è doppio

Gratta e Vinci, stavolta è la Toscana la Regione fortunata. Un doppio colpo incredibile da 2 milioni di euro. Ecco quello e dove è successo

Non uno, ma due colpi grossi. Entrambi da 2milioni di euro. Perché quando ci si mette la Dea Bendata sa vederci benissimo. Una storia che deve essere per forza di cose raccontata.

Stavolta, a differenza di quanto successo soprattutto in Piemonte nel corso delle ultime settimane, è la Toscana a fare festa. Firenze, per la precisione, e poi Calenzano, paese proprio vicino al capoluogo. Una storia raccontata da Agimeg.it, che svela come nell’ultimo periodo siano state due le vincite importanti con due Gratta e Vinci diversi. Entrambi da 10 euro e che quindi, appunto, mettono in palio come colpo massimo i 2 milioni di euro centrati. Ma andiamo a vedere con quali tagliando fortunati è stata centrata questa enorme vincita.

Gratta e Vinci, ecco i biglietti fortunati

Il primo biglietto è stato grattato a Firenze città. Il tagliando aveva un valore di dieci euro ed era del tipo “Super Numerissimi”. Insomma, un biglietto che sta regalando davvero molte vincite nel corso dell’ultimo periodo e che pian piano sta diventando, senza dubbio, uno dei più amati da chi gioca con il grattino.

Altri due milioni di euro invece sono stati vinti in una ricevitoria di Calenzano. In questo caso è stato grattato un “Miliardario Mega” anch’esso dal costo di dieci euro, uno di quelli in questo caso senza discussioni più amati da tra quelli che decidono di comprare questo tipo di tagliando. Insomma, un vero e clamoroso doppio colpo di quelli che fanno pensare come sia possibile riuscire a vincere. Perché quante volte noi ci abbiamo provato, e voi, magari sognando per qualche secondo (magari anche vedendo un numero vincente e lasciando senza grattare la somma) di scovare quella cifra che ti cambia la vita. E poi magari ci siamo dovuti accontentare della stessa somma che ci è costato il Gratta e Vinci e magari reinvestire di nuovo quei 5-10 euro che tutti noi una volta ogni tanto, si spera, ci possiamo permettere. Chissà che sensazione si prova quando succedono cose di questo genere. Sarebbe incredibile.