Brasile-Argentina è un match valido per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca mercoledì alle 01:30: pronostici.

Il primo Superclasico delle qualificazioni ai Mondiali 2026 arriva in un momento delicato per il Brasile di Fernando Diniz, commissario tecnico ad interim della Seleçao in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti a partire da giugno 2024. La nazionale verdeoro è reduce da ben due sconfitte consecutive contro Uruguay e Colombia che hanno rallentato la sua corsa verso i primi posti del girone eliminatorio.

Dopo cinque turni sono solamente 7 i punti collezionati dal Brasile, settimo in classifica a -5 dagli storici rivali dell’Argentina, che guardano tutti dall’altro verso il basso a quota 12. Ciò non significa che Alisson e compagni resteranno fuori dai prossimi campionati del mondo: il girone è ancora lunghissimo e rispetto all’ultima edizione stavolta si qualificherà alla rassegna iridata anche la sesta classificata, con la settima che invece giocherà lo spareggio. Quello della Seleçao è tuttavia un rendimento inaccettabile se consideriamo il valore della rosa che Diniz ha a disposizione. Se non è crisi, poco ci manca: il Brasile ha sempre subito almeno una rete da ottobre in poi, compreso nel match con il Venezuela (1-1). Preoccupante in particolare modo il black out difensivo di venerdì scorso nella sfida con la Colombia, capace di ribaltare i carioca nel giro di pochi minuti (doppietta di Luis Diaz) nell’ultimo quarto d’ora.

Nel Brasile si è fermato anche Vinicius

Nella medesima notte abbiamo assistito al primo stop per i campioni del mondo in carica, caduti alla “Bombonera” con i cugini uruguagi (0-2) allenati dall’argentino Bielsa.

Si è trattato della prima sconfitta per Messi e compagni a distanza di un anno esatto dal tonfo con l’Arabia Saudita nell’esordio a Qatar ’22: da quella partita in poi l’Albiceleste non aveva più perso, comprese le amichevoli. Una “sveglia” per gli uomini di Lionel Scaloni, che ad ogni modo restano saldamente al comando della classifica del girone. Il commissario tecnico dell’Argentina potrebbe cambiare qualcosa nella gara del Maracana, con Lautaro Martinez e Di Maria che potrebbero prendere il posto di Alvarez e Nico Gonzalez. Piove sul bagnato invece in casa Brasile: si è fatto male anche Vinicius ed in attacco, alle spalle di Gabriel Jesus, dovrebbero giocare Martinelli, Raphinha e Rodrygo.

Come vedere Brasile-Argentina in diretta tv e in streaming

Brasile-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 ed in programma mercoledì 20 novembre all’1:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Match delicato soprattutto per il Brasile, che non può permettersi un altro passo falso, per di più contro una rivale come l’Argentina. La sensazione è che Diniz, orfano anche di Vinicius, possa decidere di limitare quantomeno i danni in un match in cui lo spettacolo potrebbe lasciare a desiderare. Anzi, è assai probabile che assisteremo ad una gara tesa, in cui il numero di cartellini gialli rischia di essere elevato. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Emerson Royal, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; André, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Martinelli, Raphinha; Gabriel Jesus.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Julian Alvarez, Nico Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1