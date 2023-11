Colombia-Brasile, qualificazioni Mondiali: formazioni e pronostici

Colombia-Brasile è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Quindici risultati utili di fila. Quindici. Anche se gli ultimi tre a dire il vero sono stati pareggi. Ma la Colombia vive da un poco di tempo qualcosa di davvero importante, e i risultati sono lì a testimoniarlo. Adesso arriva il Brasile, un banco di prova importante anche se nei verdeoro non c’è Neymar, che dopo l’infortunio al ginocchio sarà ai box per un poco di tempo.

Un infortunio che ha scosso la formazione ospite, che è uscita sconfitta poi dalla sfida contro l’Uruguay, quella proprio del problema al brasiliano. Una sconfitta che ha fatto perdere terreno agli uomini di Diniz dalle prime posizioni. E tenendo conto che contro la Colombia non ci sarà nemmeno Danilo, pensare ad una vittoria della squadra ospite ci pare un poco difficile. In questo momento la sensazione è che il Brasile speri più di non prenderle che di vincere il match. Che sarebbe comunque un buon risultato contro una squadra che come vi abbiamo raccontato prima è in forma.

Nelle ultime due gare giocate in Colombia, poi, in entrambe le occasioni è arrivato un pareggio. Anche questo, insomma, è un segnale da tenere in considerazione in vista della gara che si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì.

Come vedere Colombia-Brasile in diretta tv o in streaming

La partita Colombia-Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 17 novembre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Una gara, quella tra Colombia e Brasile, che sicuramente regalerà almeno una rete per squadra. Difficile pensare che gli ospiti – che per la loro storia, soprattutto, sono leggermente favoriti – possano uscire da questo match con l’intera posta in palio. Una sfida equilibrata anche per via dell’enorme momento di forma che sta vivendo la Colombia.

Le probabili formazioni di Colombia-Brasile

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Mosqueira, Cuesta, Sanchez, Machado; Yribe, Castano Gil; Jhon Arias, Rodriguez, Diaz; Borre.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel, Augusto; Guimaraes, Andre, Joelinton; Rodrygo, Pedro, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1