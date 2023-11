Gratta e Vinci, il biglietto buttato è vincente: ha fatto beneficenza

Gratta e Vinci, il tagliando è vincente ma lo buttano. Chi lo trova ha deciso di fare beneficenza. Ecco quello che è successo

Non staremo qui a dirvi che c’è un modo assai importante e assai semplice per controllare se il vostro biglietto sia vincente o meno, ma in questo caso vi raccontiamo solamente una storia successa qualche giorno fa che viene riportata da Agimeg.it

Il protagonista della vicenda è Giuseppe Legnani, presidente della Confcommercio Adda Milanese, che in un giorno qualunque della sua vita, mentre controllava la sua posta, ha trovato all’interno della casella delle lettere un Gratta e Vinci. Ha pensato ovviamente che qualcuno, non trovando un cassonetto vicino, aveva usato quel suo spazio come immondizia e così probabilmente è stato, visto che poi quel tagliando che il professionista ha deciso di controllare si è rivelato vincente. E lui ha preso immediatamente una decisione.

Gratta e Vinci, ha deciso di fare beneficenza

Controllando il biglietto quindi, con un Gratta e Vinci dal costo di 3 euro, il fortunato giocatore era riuscito a portare a casa la bellezza di 100euro, cosa di certo non semplice visto il valore commerciale del tagliando acquistato. Sbadato, senza dubbio, ma prendere quei soldi a Legnani non andava proprio.

E allora, incassata la vincita, ha deciso di compiere un bell’atto di beneficienza donando quei soldi all’Airc, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro. Un gesto nobile che aiuterà sicuramente l’associazione per il proprio compito, quello di cercare in tutti i modi una cura per il male del secondo, quello che purtroppo ancora oggi si porta via in anticipo troppe vite e che non guarda proprio in faccia a nessuno.