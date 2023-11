Sinner-Djokovic, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Djokovic è la finalissima delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Il primo finalista italiano nella storia delle Atp Finals, e per giunta giocando in Italia, a Torino. Una domenica da sogno per lo sport italiano che adesso spera di vedere trionfare il suo giovane campione ventiduenne, destinato in ogni caso a una carriera ricca di successi. Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic a partire dalle 18:00 e avrà dalla sua la spinta dei tifosi del PalaAlpitour.

Djokovic prima della sconfitta nel girone aveva sempre battuto Sinner nei tre precedenti, giocati però sulla terra rossa e sull’erba. Nel 2021 si impose sull’italiano a Montecarlo, nel 2022 e nel 2023 invece la spuntò a Wimbledon, la prima volta dopo aver rimontato da 2-0 a 3-2.

Il primo testa a testa sul cemento lo ha fatto suo Sinner, che dovrà provare a concedere il bis però con una posta in palio ancora più alta.

Dove vedere Sinner-Djokovic in diretta tv in chiaro e streaming gratis

L’attesa finalissima delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa oggi domenica 19 novembre sia dalla Rai che da Sky alle 18:00. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2 nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, invece, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere Sinner-Djokovicanche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà un incontro molto probabilmente equilibrato, con almeno un tie break giocato e con un numero di game totali superiore a 22. Sinner è in un momento di forma straordinario e lo ha confermato battendo proprio Djokovic, che però potrebbe fare valere la sua maggiore esperienza nei momenti topici di questa finale. Proprio per questo Djokovic parte favorito secondo i bookmaker nonostante la sconfitta così ravvicinata. Vinca il migliore in una sfida che sembra destinata ad arrivare fino al terzo set.