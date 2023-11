Spagna-Georgia è un match della decima giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

La paura è passata. Ma c’è stato un momento in cui la Spagna ha realmente temuto di non farcela a qualificarsi direttamente ad Euro 2024 ed essere costretta a disputare gli spareggi. La Roja, tuttavia, si è risollevata alla grande dopo la brutta sconfitta in Scozia lo scorso marzo, la prima battuta d’arresto della gestione de la Fuente.

Da allora Morata e compagni non si sono più fermati, arrivando a vincere sette partite di fila, tra le Finals Four di Nations League e le qualificazioni. A giugno hanno trionfato a Rotterdam battendo in finale la Croazia ai rigori ed aggiungendo un altro titolo al loro palmarès. Da settembre in poi invece hanno rimesso le cose a posto nel gruppo A e quando manca una sola giornata sono a +2 sulla Scozia (già qualificata come gli iberici) e con il primo posto saldamente in mano. Alla Spagna, infatti, basterà un pareggio per essere certa di passare come prima e partire come testa di serie al momento del sorteggio dei gironi della fase finale. Gli scontri diretti nei confronti dei britannici sono la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti ma in questo caso ci troveremmo di fronte ad una totale parità, avendo vinto entrambe con il risultato di 2-0 quando si sono affrontate.

Primo posto a un passo per la Roja

Entrerebbe dunque in ballo la differenza reti, con la Spagna che può contare su un +18 rispetto ad una Scozia che invece è solo a +9.

Nella gara di Valladolid gli uomini di de la Fuente si ritroveranno di fronte una Georgia che, pur essendo quarta in classifica, sa già di poter prendere parte ai playoff di marzo grazie agli ottimi risultati ottenuti in Nations League. Nessuna sorpresa invece nel match tra Spagna e Cipro, con la Roja che ha avuto la meglio 3-1.

Come vedere Spagna-Georgia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Spagna e Georgia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Zorrilla” di Valladolid, in Spagna. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo scorso settembre la Spagna esagerò, rifilando sette gol alla Georgia (1-7) a Tbilisi. Con la qualificazione già in tasca la Roja potrebbe abbassare i giri del motore ma è improbabile che si vedano pochi gol. Uno potrebbero segnarlo anche i georgiani nonostante l’assenza di Kvaratskhelia fermo per squalifica.

Le probabili formazioni di Spagna-Georgia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Pau Torres, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Morata, N. Williams.

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Gocholeishvili, Kashia, Kvirkvelia, Kalandadze, Azarovi; Kvekveskiri, Chakvetadze, Kochorashvili; Mikautadze, Davitashvili.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1