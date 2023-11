Scozia-Norvegia è un match della decima giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Il sogno della Scozia di chiudere al primo posto nel gruppo A è ormai quasi sfumato dopo il pareggio dei britannici in Georgia giovedì scorso. Arrivare davanti alla favoritissima Spagna, dopo essersi fatti riacciuffare ed aver dilapidato un enorme vantaggio, era un’impresa ardua ma in caso di vittoria sui georgiani gli uomini di Steve Clarke avevano forse qualche possibilità in più.

Invece a Tbilisi la Tartan Army, già qualificata direttamente ad Euro 2024 con ben due turni d’anticipo, ha dovuto fare i conti con un Kvaratskhelia in stato di grazia: l’attaccante del Napoli scudettato è salito in cattedra realizzando una doppietta. Ed è solo grazie alla rete di Shankland in pieno recupero (2-2) se la Scozia è riuscita ad evitare quella che sarebbe stata la seconda sconfitta in queste qualificazioni. Non sono mancate le proteste di McTominay e compagni nei confronti dell’arbitro, reo – a loro detta – di non aver sanzionato a dovere i 32 falli (!) commessi dai georgiani nel corso del match. Ad ogni modo, la Scozia continua a non essere padrona del proprio destino: per sorpassare la Spagna devono battere obbligatoriamente la Norvegia e sperare in un colpaccio della Georgia a Valladolid.

La Norvegia ha di nuovo deluso

La selezione guidata da Clarke, che si prepara a prendere parte al secondo Europeo dopo la l’eliminazione ai gironi nell’edizione itinerante del 2020, chiuderà invece la propria campagna ad Hampden Park contro la deludente Norvegia.

Sarà davvero un peccato non vedere un giocatore del calibro di Haaland in un’importante rassegna internazionale come quella che ospiterà la Germania in estate: dopo aver saltato i Mondiali, il fromboliere del Manchester City resterà a casa anche durante i prossimi campionati europei. La sua nazionale, malgrado un tasso qualitativo della rosa tutt’altro che basso, ha fallito ancora una volta e non potrà neppure ricorrere al salvagente dei playoff, non avendo brillato nell’ultima Nations League. Gli scandinavi hanno perso tutti gli scontri diretti, limitandosi a battere solamente Cipro (due volte) e la Georgia nel match di ritorno.

Come vedere Scozia-Norvegia in diretta tv e in streaming

Scozia-Norvegia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In settimana la Norvegia ha disputato un’amichevole con le Faroe (2-0): Haaland è entrato soltanto nella ripresa a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia. L’attaccante del Manchester City verrà lasciato a riposo anche in Scozia su indicazione del team medico. Padroni di casa leggermente favoriti in una partita “inutile” ai fini della classifica, con il destino delle due squadre già segnato: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Scozia-Norvegia

SCOZIA (3-4-2-1): Kelly; Porteous, McKenna, Cooper; Ralston, Armstrong, McGregor, Taylor; McGinn, McTominay; Shankland.

NORVEGIA (4-3-3): Dyngeland; Ryerson, Ostigard, Ajer, Wolfe; Berge, Berg, Aursnes; Bobb, Larsen, Elyounoussi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1